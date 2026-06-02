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Lucha

"Nuestro amor eterno": AAA dedica emotivo mensaje a Pimpinela Escarlata

Pimpinela Escarlata en sesión de fotos para AAA | X: @luchalibreaaa
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:22 - 01 junio 2026
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La empresa mexicana no ha dejado fuera a una de las protagonistas de la rivalidad de los Grandes Americanos

Ha llegado a su final una de las rivalidades más importantes de los últimos años, pues El Grande Americano venció la noche del sábado 30 de mayo a El Original Grande Americano, quien ha revelado su identidad, dando a conocer que la persona que le daba vida era Chad Gable.

Pero además de las dos versiones del personaje, uno de los ingredientes extra que tuvo esta historia es Pimpinela Escarlata, luchador exótico que ha recibido un lindo mensaje por parte de AAA.

Pimpinela Escarlata en función de la AAA | IMAGO7

"Nuestro amor eterno"

En sus redes sociales, la empresa mexicana tres veces estelar, ha compartido una sesión exclusiva de fotos de La Pimpi, mismas que han acompañado con un mensaje dedicado a una de las implicadas en el proceso de desenmascarar a Chad Gable.

"Pimpinela Escarlata, leyenda y nuestro amor eterno", fueron las palabras con las que la empresa se refirió a la dueña de la cabellera rosa.

Esto ha sido auténticamente una referencia a Juan Gabriel, ya que las fotos cuentan con una vestimenta especial, misma con la que apareció en Noche de los Grandes para apoyar a su amigo El Grande Americano antes de convertirse en la única versión de dicho personaje.

Los comentarios también están referidos a este personaje, con algunas respuestas como "la novia de México", o algunas imágenes del pasado de Pimpi dentro de la empresa. Aunque de igual manera, tampoco todos los comentarios son positivos, pues algunos usuarios también han mostrado estar en contra de la publicación alrededor de todo esto.

¿Cuál fue la participación de Pimpi en Noche de los Grandes?

En cuanto al tiempo que apareció en pantalla fue poco, pues en un momento muy importante, Pimpi solo apareció con la vestimenta verde de mariachi para atacar con una guitarra al Original Grande Americano.

Pimpinela en lucha

Sin embargo, a lo largo de los meses, el mismo personaje desarrollado por Chad Gable, tuvo un careo con Pimpinela, manteniéndola fuera de las apariciones semanales, es por eso que después, gracias a El Grande Americano, una de las frases más características se volvió "Házlo por Pimpi".

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