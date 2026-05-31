Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

AAA: ¿Qué sigue para la Caravana Estelar tras La Noche de los Grandes?

Lucha Libre World Cup, Verano de Escándalo y TripleMania 34 los siguientes eventos de AAA | AAA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:35 - 31 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Luego del histórico evento en Monterrey, la Tres Veces Estelar ya tendría definido su siguiente gran espectáculo rumbo a Triplemanía 34

La Noche de los Grandes dejó momentos que quedarán marcados en la historia reciente de AAA. La alianza con WWE volvió a rendir frutos en un evento lleno de sorpresas, campeonatos y una lucha estelar que tuvo como gran protagonista a El Grande Americano.

Con Chad Gable revelándose como el "OG" Grande Americano tras perder su máscara, la función celebrada en Monterrey cerró uno de los capítulos más importantes de la nueva etapa de la Caravana Estelar. Sin embargo, la pregunta que ahora se hacen los aficionados es clara: ¿qué sigue para AAA en este 2026?

El Grande Americano ahora tiene una sola versión | Captura de pantalla

Lucha Libre World Cup y Verano de Escándalo son lo siguiente en la agenda

Lucha Libre World Cup: Se prevé que llegue en el mes de junio un evento internacional que reúne a luchadores de distintas promociones y países. En él se enfrentan diversos equipos (generalmente formados por tercias o tríos) que representan a distintos países, empresas y continentes.

Lucha Libre World Cup Monterrey 2026 | AAA

Funciona de manera similar a la Copa Mundial de Fútbol, donde los mejores exponentes del pancracio se agrupan para defender los colores de su país o delegación, demostrando cuál es la principal potencia mundial de este deporte.  

Aunque eso no es todo. De acuerdo con información de Fightful Select, AAA tiene contemplado celebrar Verano de Escándalo a finales de julio, aunque la fecha exacta todavía no ha sido anunciada oficialmente.

Verano de Escándalo es uno de los eventos más tradicionales de AAA y suele celebrarse cada verano, generalmente entre julio y agosto. La función reúne a las principales estrellas de la Caravana Estelar y suele marcar el rumbo de las rivalidades más importantes rumbo a Triplemanía.

Ganadores del Verano de Escándalo | @luchalibreaaa

Además de campeonatos en juego, el evento se ha caracterizado por albergar luchas de apuesta, incluyendo combates de máscara contra máscara y cabellera contra cabellera, algunos de los enfrentamientos más esperados por los aficionados de la lucha libre mexicana.

Aunque a lo largo de los años ha recorrido distintas ciudades del país, en tiempos recientes la Arena San Marcos de Aguascalientes se ha consolidado como una de las sedes más habituales para albergar el evento.

AAA: Verano de Escándalo llega a Aguascalientes con cartelera estelar | TWITTER: @LuchaLibreAAA

Triplemanía 34 ya aparece en el horizonte

Más allá de Verano de Escándalo, el gran objetivo de AAA sigue siendo la edición de año 2026 de su magno evento: Triplemanía 34.

Finn Bálor usando a Demonito en TripleMania 33 | AAA

Por tercera vez en la historia, el máximo evento de la empresa se celebrará fuera de tierras mexicanas (TripleManía IV se llevó a cabo en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, y TripleManía VIII se celebró en Tokio, Japón).

La primera función tendrá lugar el 11 de septiembre en Las Vegas, sede donde acaba de ser WrestleMania 41 y 42, mientras que la segunda se realizará el 13 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

La cercanía de Triplemanía con los shows televisados de WWE en México ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, quienes esperan que la relación entre ambas empresas continúe produciendo momentos históricos.

TripleMania 43 oficial | WWE y AAA
Lo Último
16:08 ¡Listos para el Mundial! Estados Unidos vence a Senegal
16:03 Mohamed destaca a Tigres tras ganar la Concachampions: "es una institución enorme"
15:49 Rafa Márquez, el único mexicano que conquistó la Champions dentro de la cancha
15:48 ¡Penta contra Oba Femi! Quedan definidos los brackets del King y Queen of the Ring 2026
15:38 Resultados de Clash in Italy 2026: Roman Reigns retiene el WHC; Sol Ruca conquista el campeonato Intercontinental Femenino
15:20 ¡Abusados! Japón saca aprovechó de nueva regla de la FIFA y vence a Islandia
15:18 Jonas Vingegaard gana el Giro y es el octavo ciclista masculino en ganar las 3 grandes vueltas
15:08 Selección de Portugal celebra el éxito de Paulinho con el Toluca en la Concacaf
14:56 “Ese fue el narcogobierno”: Sheinbaum arremete contra Fox y Calderón durante su Segundo Informe
14:54 ¡Aplanadora teutona! Alemania golea a Finlandia en su penúltimo ensayo previo al Mundial