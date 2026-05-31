AAA: ¿Qué sigue para la Caravana Estelar tras La Noche de los Grandes?

La Noche de los Grandes dejó momentos que quedarán marcados en la historia reciente de AAA. La alianza con WWE volvió a rendir frutos en un evento lleno de sorpresas, campeonatos y una lucha estelar que tuvo como gran protagonista a El Grande Americano.

Con Chad Gable revelándose como el "OG" Grande Americano tras perder su máscara, la función celebrada en Monterrey cerró uno de los capítulos más importantes de la nueva etapa de la Caravana Estelar. Sin embargo, la pregunta que ahora se hacen los aficionados es clara: ¿qué sigue para AAA en este 2026?

El Grande Americano ahora tiene una sola versión | Captura de pantalla

Lucha Libre World Cup y Verano de Escándalo son lo siguiente en la agenda

Lucha Libre World Cup: Se prevé que llegue en el mes de junio un evento internacional que reúne a luchadores de distintas promociones y países. En él se enfrentan diversos equipos (generalmente formados por tercias o tríos) que representan a distintos países, empresas y continentes.

Lucha Libre World Cup Monterrey 2026 | AAA

Funciona de manera similar a la Copa Mundial de Fútbol, donde los mejores exponentes del pancracio se agrupan para defender los colores de su país o delegación, demostrando cuál es la principal potencia mundial de este deporte.

Aunque eso no es todo. De acuerdo con información de Fightful Select, AAA tiene contemplado celebrar Verano de Escándalo a finales de julio, aunque la fecha exacta todavía no ha sido anunciada oficialmente.

Verano de Escándalo es uno de los eventos más tradicionales de AAA y suele celebrarse cada verano, generalmente entre julio y agosto. La función reúne a las principales estrellas de la Caravana Estelar y suele marcar el rumbo de las rivalidades más importantes rumbo a Triplemanía.

Ganadores del Verano de Escándalo | @luchalibreaaa

Además de campeonatos en juego, el evento se ha caracterizado por albergar luchas de apuesta, incluyendo combates de máscara contra máscara y cabellera contra cabellera, algunos de los enfrentamientos más esperados por los aficionados de la lucha libre mexicana.

Aunque a lo largo de los años ha recorrido distintas ciudades del país, en tiempos recientes la Arena San Marcos de Aguascalientes se ha consolidado como una de las sedes más habituales para albergar el evento.

AAA: Verano de Escándalo llega a Aguascalientes con cartelera estelar | TWITTER: @LuchaLibreAAA

Triplemanía 34 ya aparece en el horizonte

Más allá de Verano de Escándalo, el gran objetivo de AAA sigue siendo la edición de año 2026 de su magno evento: Triplemanía 34.

Finn Bálor usando a Demonito en TripleMania 33 | AAA

Por tercera vez en la historia, el máximo evento de la empresa se celebrará fuera de tierras mexicanas (TripleManía IV se llevó a cabo en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, y TripleManía VIII se celebró en Tokio, Japón).

La primera función tendrá lugar el 11 de septiembre en Las Vegas, sede donde acaba de ser WrestleMania 41 y 42, mientras que la segunda se realizará el 13 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

La cercanía de Triplemanía con los shows televisados de WWE en México ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, quienes esperan que la relación entre ambas empresas continúe produciendo momentos históricos.