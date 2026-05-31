¡Momentos de angustia! Octagón Jr. sale en camilla tras brutal caída en Noche de los Grandes

La función de Noche de los Grandes vivió momentos de preocupación luego de que Octagón Jr. sufriera una fuerte lesión durante una lucha Fatal 5 Way que fue grabada para transmitirse la próxima semana.

El luchador mexicano tuvo que abandonar el combate en camilla después de recibir un movimiento desde la tercera cuerda que provocó una impactante caída sobre la lona, encendiendo las alarmas entre los presentes y el resto de los luchadores involucrados en el encuentro.

Octagon se lesionó en la primera lucha de #AAANocheDeLosGrandes



Espero esté todo bien pic.twitter.com/cDGBdxt49p — O N C E ~ 🐥🍓 (@MariCts_) May 31, 2026

Una caída que paralizó la arena

El incidente ocurrió cuando Joaquín Wilde ejecutó un Tornado DDT desde la tercera cuerda sobre Octagón Jr. Durante la maniobra, el enmascarado impactó de forma violenta la cabeza contra la lona, quedando visiblemente lastimado.

De inmediato, el desarrollo de la lucha pasó a segundo plano mientras el cuerpo arbitral y el personal médico ingresaban para atender al luchador.

La gravedad del golpe obligó a detener momentáneamente las acciones para revisar el estado físico de Octagón Jr., quien permaneció varios minutos sobre el ring recibiendo atención.

Octagon Jr. en Money in the Bank | WWE

El réferi se mantuvo atento a la situación

El encargado de impartir justicia en el combate fue el hijo del Tirantes, quien permaneció junto al luchador mientras era evaluado por los servicios médicos.

Los asistentes observaron con preocupación cómo el árbitro y el personal especializado verificaban constantemente la condición del enmascarado tras el fuerte impacto sufrido durante la lucha.

Finalmente, la decisión fue retirar a Octagón Jr. en camilla para evitar cualquier riesgo mayor.

No hay reporte oficial sobre su estado de salud

Hasta el momento no existe información oficial respecto al estado de salud del integrante de AAA y WWE, por lo que se espera que en las próximas horas la empresa o el propio luchador emitan un comunicado para actualizar su condición.

Momento exacto donde ocurre la lesión de Octagón Jr. Nuestras oraciones están con Octagón Jr para una pronta recuperación. pic.twitter.com/oYaBtJdOpC — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) May 31, 2026

La lesión generó una fuerte reacción entre los aficionados en redes sociales, quienes rápidamente expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo para Octagón Jr.

Por ahora, la incertidumbre continúa mientras el mundo de la lucha libre espera noticias positivas sobre uno de los luchadores mexicanos más destacados de la actualidad.