El año del Tepa: El equipo de La Perla de los Altos derrotó a Tampico y se consagró Campeón de Campeones

Tepatitlán puso el broche de oro a una temporada memorable al conquistar el Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX, luego de imponerse en una dramática serie de penales ante la Jaiba Brava de Tampico-Madero. El conjunto alteño resistió una final llena de giros y tensión, en la que el global terminó empatado 5-5 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.

Balón del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión | IMAGO7

Una final intensa que tuvo de todo

El duelo de vuelta, disputado en el Estadio Tamaulipas, fue un auténtico espectáculo de emociones. El equipo local logró imponerse 4-2 en los 120 minutos, resultado que igualó la eliminatoria y obligó a definir al campeón desde los once pasos, donde Tepatitlán mostró mayor serenidad.

Desde el arranque, la Jaiba Brava salió con determinación para revertir la serie. La recompensa llegó temprano, cuando Edson Torres abrió el marcador con un sólido remate de cabeza que encendió a la afición y devolvió la esperanza al cuadro tamaulipeco.

Campeón de Campeones Vuelta Liga de Expansión | IMAGO7

El empuje local continuó y se reflejó en el marcador al minuto 57, cuando Luis Razo convirtió un penal que igualó el global. Con ese tanto, el partido se transformó en una batalla de nervios, con un Tampico-Madero que se ilusionaba con una remontada histórica.

Sin embargo, Tepatitlán no bajó los brazos y encontró respuesta en los momentos clave. Amaury Escoto apareció para devolverle la ventaja en el global, aunque la reacción fue inmediata con un autogol de Luis González que volvió a emparejar la eliminatoria en un cierre cargado de dramatismo.

Ya en tiempos extra, Alberto Ríos parecía inclinar la balanza para los locales con un cabezazo que puso el 4-1 parcial. Pero cuando el título parecía definido, Leonardo Samano aprovechó un descuido defensivo para marcar el 4-2 que igualó el global y llevó todo a la tanda de penales.

Tepatitlán en la Vuelta de la Liga de Expansion | IMAGO7

Tepatitlán impone su temple en los penales

En la definición desde los once pasos, Tepatitlán demostró carácter y precisión. Gustavo Gutiérrez se convirtió en figura al detener disparos clave, mientras sus compañeros mantuvieron la calma para sellar el 4-3 definitivo que les otorgó el título.

El campeonato tiene un valor especial para los alteños, que ya habían levantado el trofeo del Clausura 2026 y ahora consolidan su dominio en la categoría. La victoria no solo confirma su consistencia, sino también la fortaleza mental de un equipo acostumbrado a competir bajo presión.

Tepattlán tras vencer a Tampico Madero en el Campeón de Campeones | IMAGO7

Para la Jaiba Brava, el resultado dejó sensaciones encontradas. A pesar de haber ganado el partido y estar muy cerca de la hazaña, la serie se les escapó en el momento decisivo. Su esfuerzo, sin embargo, quedó marcado en una final que será recordada por su intensidad.

Con este logro, Tepatitlán cierra un año redondo y se posiciona como uno de los grandes protagonistas del circuito. Su doble conquista en la temporada 2026 reafirma un proyecto sólido que supo imponerse incluso en los escenarios más adversos.