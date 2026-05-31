Marcel Ruiz se someterá a una operación por su rotura parcial de ligamentos

Toluca volvió a demostrar que en el Infierno se le respeta. Pese a no contar con jugadores como Alexis Vega y Jesús Gallardo, el equipo de Antonio 'Turco' Mohamed logró un nuevo título en el averno, después de una victoria dramática en penaltis sobre Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Además de los jugadores antes mencionados, otro de las figuras modernas de los Diablos Rojos es Marcel Ruiz, quien lastimosamente para él -y la Selección Mexicana- sufrió una lesión de ligamentos hace unos meses. Después de su participación en la Final ante los Felinos, el mediocampista mexicano tomó una decisión: someterse a una cirugía.

De acuerdo con TUDN, el jugador de 25 años tomó la decisión de acompañar a los suyos en la Gran Final. Marcelo jugó 51 minutos del compromiso de Toluca ante Tigres, por lo que ahora se someterá a una operación que lo podría alejar de las canchas por casi nueve meses.

Marcel Ruiz, jugador mexicano del Toluca | MEXSPORT

Turco confirma la operación

Después de levantar un título más en el recinto del Estado de México, el Turco atendió a los medios y confirmó que Marcel Ruiz tuvo una molestia durante el partido. El jugador mexicano jugó unos minutos del segundo tiempo prácticamente infiltrado, razón por la cual el argentino lo sustituyó.

"A Marcel le molestó la pierna al principio del partido, se infiltró al medio tiempo, jugó con el corazón. Una felicitación aparte para él, por cómo ha jugado, pero no podía y lo tuve que cambiar. Él jugó con el corazón siempre por delante así que mi admiración y mi respeto para él. Puso por delante a la institución y a todos los compañeros por sobre su salud y la verdad felicitarlo porque él se merecía ganar esta Copa", comentó.

Turco Mohamed y Marcel Ruiz, de Toluca | IMAGO7

Además de las palabras de admiración por su pupilo, Mohamed también agregó que lo más probable es que Marcel tenga que entrar al quirófano. "Sí, sí, seguramente se va a operar. Lo tiene que hacer".

Marcel Ruiz, ídolo moderno en la capital mexiquense

Marcel Ruiz no se sometió a ninguna operación cuando se confirmó su lesión, todo para intentar formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Sin embargo, al no formar parte de la prelista, el mediocampista decidió dar todo por Toluca, equipo del cual ya es ídolo.