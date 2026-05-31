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Futbol

¡Lamentable! Marcelo Flores confirma ruptura de ligamento cruzado y se pierde el Mundial con Canadá

Marcelo Flores previo a un partido con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Marcelo Flores previo a un partido con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 14:42 - 31 mayo 2026
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El jugador de los Tigres tuvo una desafortunada jugada en la Final de Concachampions

Es oficial. Marcelo Flores se perderá la Copa del Mundo 2026 después de la lamentable jugada que sufriera durante la Final de Copa de Campeones de Concacaf entre el Toluca y Tigres; el propio jugador dio a conocer la gravedad de su lesión.

A través de sus historias de Instagram, el atacante de los felinos mostró su dolor ante esta situación y confirmó que tuvo una ruptura de ligamento cruzado: "Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ligamento cruzado anterior.”

"Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte", escribió Flores.

Marcelo Flores fue asisitido tras lesión l IMAGO7

¿Cómo fue la desafortunada jugada?

El suceso se derivó en el minuto 74 cuando amagaba dentro del área choricera e intentaba recortar a Santiago Simón cuando el movimiento le terminó pasando un mal momento y su rodilla la más perjudicada.

La pierna derecha terminó por atorarse en el césped y al girar la rodilla terminó por torcer y cayó el jugador sobre el terreno de juego con un dolor visible y tocándose la rodilla y de inmediato fue atendido por el cuerpo médico y retirado de la cancha. 

Marcelo Flores se lesiona en la Final de la Concachampions l IMAGO7

Buscaba jugar su primer Mundial 

Cabe mencionar que La Selección de Canadá dio a conocer su lista de 26 jugadores, en las recientes horas previas a su lesión, para disputar la Copa del Mundo 2026 en donde destacaba la presencia de Marcelo Flores, el futbolista de Tigres y que tomó la decisión de jugar a la ‘Hoja de Maple’, tras declinar la opción de seguir con el Tri, disputará su primera Copa del Mundo. 

Marcelo Flores quitándose la marca l AP

Incluso el conjunto felino mostró su felicidad al llamado de Flores: “¡De La U al Mundial con @CANMNT_Official!¡Que tu garra, Perfil Tigre y desequilibrio brillen en la Copa del Mundo, Marcelo!”, fue lo que expuso el equipo con una imagen del jugador con el jersey de Tigres de Canadá.

El atacante compartiría concentración con figuras importantes del conjunto canadiense como Alphonso Davies y Jonathan David, en una selección que llegará al Mundial como una de las anfitrionas y con altas expectativas tras su crecimiento futbolístico en los últimos años.  

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