Selección de Portugal celebra el éxito de Paulinho con el Toluca en la Concacaf

El delantero portugués Paulinho, figura clave del Toluca, recibió una felicitación especial de la selección de su país tras la conquista de un nuevo título para el club mexicano.

Los Diablos Rojos se coronaron campeones en la zona de Concacaf, después de vencer a Tigres en una emocionante Final que se decidió desde los once pasos con un marcador de 6-5. Este triunfo no solo engrosa las vitrinas del club, sino que también les otorga un pase directo al próximo Mundial de Clubes.

Paulinho, jugador del Toluca | IMAGO7

Paulinho, figura clave del Toluca

En medio de la euforia en el estadio y con el trofeo en alto, uno de los protagonistas indiscutibles fue el atacante luso. Desde su incorporación al equipo dirigido por Antonio Mohamed, Paulinho se ha convertido en un pilar fundamental para la escuadra escarlata.

Su contribución fue decisiva en la Final, pero su impacto se sintió a lo largo de toda la competición. Como prueba de ello, fue galardonado con los premios al Mejor Jugador y al Máximo Goleador del torneo, lo que provocó una sonora ovación de la afición, que reconoce su compromiso en cada encuentro.

Paulinho conduce el balón ante la mirada de Rómulo Zwarg | MEXSPORT

La felicitación de Portugal

El notable rendimiento del delantero no pasó inadvertido en el ámbito internacional. La Selección de Portugal utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de reconocimiento a su compatriota por su brillante participación.

"Destinado a hacer historia: Paulinho y Toluca ganan por primera vez la CONCACAF Champions Cup", publicó el combinado nacional junto a una fotografía del jugador; aunque no es la primera del equipo. Cabe recordar que Paulinho vistió recientemente la camiseta de su selección durante la visita de Portugal a México con motivo de la reapertura del Estadio Banorte.