Florentino Pérez de cara a las elecciones en el Real Madrid: "Los que compren el 5% del Real Madrid no mandarán"

Florentino Pérez elevó el tono de la campaña electoral del Real Madrid a una semana de los comicios presidenciales y anunció uno de los proyectos más ambiciosos de su mandato: otorgar a los socios la propiedad económica del club. En una extensa entrevista con El País, el actual presidente defendió su gestión, cargó contra la candidatura de Enrique Riquelme y volvió a reclamar que se esclarezca el caso Negreira.

El dirigente blanco explicó que, si es reelegido, convocará una asamblea y un referéndum para transformar el modelo de propiedad de la entidad. Su objetivo, según detalló, es que los cerca de 100.000 socios del Real Madrid pasen a tener un vínculo patrimonial con el club, más allá del sentimiento de pertenencia que históricamente ha definido a la institución.

Florentino Pérez | AP

Florentino Pérez plantea vender un 5% del Real Madrid para fijar su valor

Florentino Pérez aseguró que su propuesta busca "dar la propiedad económica" a los socios del Real Madrid "de por vida". Para fijar el valor real de la entidad, el presidente planteó la posibilidad de vender una participación minoritaria, cercana al 5%, aunque insistió en que esa operación no pondría en riesgo el control del club por parte de sus socios.

"Los que compren el 5% del Real Madrid no mandarán", afirmó Pérez, al explicar que ese eventual inversor solo se asociaría a una marca global como la del conjunto blanco. El mandatario defendió que el Real Madrid atraviesa un momento económico sólido, con una previsión de ingresos de 1.250 millones de euros y la ambición de alcanzar los 2.000 millones en los próximos años.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia de Real Madrid | AFP

En la entrevista, Pérez también respondió a las críticas de Enrique Riquelme y rechazó las acusaciones sobre presuntos vínculos familiares en operaciones del club. "De mí no puede dudar nadie, no necesito el dinero", sostuvo, recordando que en su primera etapa avaló personalmente al Real Madrid en un momento de dificultad económica.

El presidente también cuestionó la propuesta de Riquelme de construir una Ciudad del Socio en Valdebebas. Según Florentino, esos terrenos deben destinarse a un gran centro tecnológico inspirado en Silicon Valley, al considerar que utilizar una parcela de alto valor para instalaciones recreativas sería una decisión populista y poco estratégica.

Negreira, Vinicius, Mbappé y Mourinho: los otros temas de Florentino

Otro de los asuntos centrales de la entrevista fue el caso Negreira. Florentino Pérez calificó los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros como uno de los episodios más graves de la historia del futbol español y prometió seguir impulsando acciones hasta que se aclaren los hechos.

Vini y Mbappé | AP

En el plano deportivo, Pérez defendió a Vinicius y Kylian Mbappé de las críticas recibidas durante la temporada. Negó que ambos sean incompatibles y aseguró que son "los dos mejores" jugadores del mundo. Además, desmintió que Vinicius esté reclamando una cantidad desproporcionada para renovar y afirmó que le gustaría que el brasileño continuara toda la vida en el Real Madrid.