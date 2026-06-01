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Futbol

Oficial: Eva Espejo es la nueva directora técnica de la Selección Femenil de Ecuador

Eva Espejo dirgiendo a Pachuca Femenil | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 18:37 - 31 mayo 2026
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Espejo busca consagrarse como estratega internacional

Lo que comenzó como un fuerte rumor en el entorno del futbol femenil se ha convertido en una realidad. La estratega mexicana Eva Espejo ha sido presentada de manera oficial por la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) como la nueva directora técnica de la Selección Absoluta Femenina de Ecuador, asumiendo el cargo en sustitución del estratega local Eduardo Moscoso.

Tras cerrar una exitosa etapa con las Rayadas de Monterrey, institución donde consolidó su legado tanto en el banquillo como en la dirección deportiva, Espejo emprende su primer gran reto internacional en el futbol sudamericano, convirtiéndose en una de las pocas entrenadoras nacidas en México en exportar su talento a una selección extranjera.

Eva Espejo con Rayadas

Un cuerpo técnico con sello mexicano

La FEF detalló que la elección de la estratega de 40 años responde a su "liderazgo, metodología de trabajo y protagonismo en la Liga MX Femenil".

Sin embargo, Espejo no llegará sola a este nuevo proceso formativo y competitivo; estará acompañada por la experimentada entrenadora mexicana Cristina González Zepeda, quien se integrará formalmente como su asistente técnica.

El plan de la federación ecuatoriana apuesta por la continuidad estructural, por lo que se mantendrá al equipo multidisciplinario que ya trabajaba con el combinado nacional, mientras que Eduardo Moscoso dejará la categoría mayor para pasar a dirigir a la selección Sub-20.

Eva Espejo dirigiendo a Rayadas en la Liga MX Femenil

"Soy una mujer de retos" En sus primeras impresiones tras el nombramiento, Eva Espejo dejó en claro la ambición y el compromiso con el que asume las riendas de "La Tri". “Soy una mujer de retos y este es un reto personal y profesional para mí”, expresó la estratega mexicana en sus primeras declaraciones recogidas por los medios oficiales del combinado ecuatoriano.

El perfil de Espejo, caracterizado por su visión moderna del juego y el desarrollo integral de jugadoras jóvenes, se alinea con los ambiciosos objetivos de la FEF.

El gran y más cercano desafío de este cuerpo técnico será guiar a la escuadra sudamericana en el proceso rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, un camino que comenzará a trazarse de forma inmediata en las próximas ventanas internacionales.

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