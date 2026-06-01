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Futbol

Javier Aguirre presenta la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo

Rota Javier Aguirre Convocatoria
Javier Aguirre ROTA
Emiliano Arias Pacheco 20:00 - 31 mayo 2026
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El entrenador mexicano eligió a los 26 futbolistas que representarán a nuestro en el Mundial

"Son los nuestros. Los once de la tribu", Juan Villoro, Los once de la tribu, 1995. Javier Aguirre disipó todas las dudas y eligió a los 26 futbolistas que representarán a nuestro país en la Copa del Mundo. Después de casi un mes desde el anuncio de la prelista, la Selección Mexicana ya cuenta con su lista definitiva de cara al Mundial 2026.

El Vasco convocó a 55 jugadores, mismos que se fueron despidiendo del sueño mundialista poco a poco. Después del partido ante Australia, el Tricolor solamente contaba con 28 jugadores más; Kevin Castañeda y Jesús Gómez terminaron por ser los últimos sacrificados.

Selección Mexicana | MEXSPORT

La lista de México para el Mundial 2026

La lista final de México para el Mundial 2026 terminó por estar sin sorpresas. Ahora, Aguirre y su cuerpo técnico tendrán que elegir a los once héroes numerados que saltarán a la cancha del Azteca el próximo 11 de junio, para el duelo ante Sudáfrica

Porteros: 

  • Raúl Rangel (Chivas)

  • Carlos Acevedo (Santos)

  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensores: 

  • César Montes (Lokomotiv)

  • Johan Vásquez (Genoa)

  • Jorge Sánchez (PAOK)

  • Israel Reyes (América)

  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

  • Jesús Gallardo (Toluca)

  • Edson Álvarez (Fenerbahce)

Mediocampistas:

  • Luis Romo (Chivas)

  • Brian Gutiérrez (Chivas)

  • Álvaro Fidalgo (Betis)

  • Erik Lira (Cruz Azul)

  • Luis Chávez (Dinamo Moscú)

  • Obed Vargas (Atlético de Madrid)

  • Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Delanteros:

  • Alexis Vega (Toluca)

  • César Huerta (Anderlecht)

  • Roberto Alvarado (Chivas)

  • Gilberto Mora (Xolos)

  • Raúl Jiménez (Fulham)

  • Santiago Giménez (Milan)

  • Julián Quiñones (Al-Qadisiya)

  • Guillermo Martínez (Pumas)

  • Armando González (Chivas)

Información en desarrollo...

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