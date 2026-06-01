¡El ‘10’ no peligra! Messi apunta a estar listo para el debut de Argentina ante Argelia

Las buenas noticias han llegado al seno ‘Albiceleste’, y es que pese a las alarmas que encendió Lionel Messi en su último juego con el Inter Miami, en donde terminó saliendo en los últimos minutos ante Philadelphia, estará disponible para el debut mundialista.

De acuerdo con información de Gastón Edul, el atacante estará listo para el debut del próximo 16 de junio en el GEHA Field at Arowhead Stadium de Kansas City ante el conjunto africano dentro del Grupo J donde comparten con Austria y Jordania.

Messi sobre su participación en el Mundial 2026 | Argentina

¿Qué sucedió con Messi?

Messi fue clave en ese duelo antes de salir con dos asistencias en una noche llena de goles para Inter Miami. Sin embargo, cerca del minuto 71 comenzó a dar señales de incomodidad física y poco después pidió el cambio, algo poco habitual en el argentino, quien casi siempre disputa los partidos completos.

Messi y Argentina jugarían bajo otro formato | AP

Lionel Messi presentó una molestia en el isquiotibial izquierdo, que surgió aproximadamente una semana antes de que Argentina, lo que alertó al combinado previo al arranque que espera la afición de la actual campeona.

El capitán de la Albiceleste estará pisando el césped de su sexta Copa del Mundo en su carrera después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, está última podría ser la del retiro de las justas veraniegas.

Lionel Messi festeja la victoria de Argentina | AP

Los hombres de renombre para Argentina en el Mundial

Junto a Messi estará Rodrigo de Paul, también viajará al torneo de Norteamérica 2026, junto con gran parte del plante que se coronó en 2026. Emiliano 'Dibu' Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Otamendi, que fueron piezas clave hace cuatro años, también están en la convocatoria.

Por otra parte, Lautaro Martínez tendrá la oportunidad de reivindicarse, luego de que en Qatar no tuvo su rendimiento óptimo. Dos años más tarde, en la Copa América 2024, 'El Toro' sí fue fundamental para el título de Argentina, por lo que ahora buscará ser protagonista nuevamente. De igual forma, Thiago Almada tratará de sumar más minutos con la Albiceleste.