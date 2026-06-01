Joao Fonseca sigue haciendo historia en Roland Garros: tumba a Ruud y va a cuartos de final

En una jornada que quedará marcada en la historia del torneo, el joven de 19 años, Joao Fonseca, consumó una auténtica hazaña al derrotar en cuatro sets al noruego Casper Ruud, actual Top 10 mundial, sellando un boleto histórico a los cuartos de final de Roland Garros.

Lo que comenzó como una participación prometedora se ha transformado en una de las historias más grandes del deporte. Fonseca no solo venció a uno de los máximos especialistas de la superficie, sino que lo hizo derrochando una madurez y una personalidad que asombraron a la Philippe Chatrier.

Una hazaña con sabor a leyenda

El triunfo de Fonseca trasciende el simple resultado de avanzar de ronda; se trata de un impacto generacional para el tenis de su país.

Joao Fonseca l AP

Fonseca se convierte en el tenista brasileño más joven en alcanzar los cuartos de final en París desde los tiempos del legendario e inolvidable Gustavo "Guga" Kuerten.

Lejos de achicarse ante el doble finalista del torneo, el carioca dictó el ritmo del partido con una derecha demoledora, soportando la presión en los momentos clave y cerrando el encuentro con una autoridad impropia para su edad.

"Es increíble, todavía no me lo creo. Crecer viendo videos de lo que hacía 'Guga' en esta cancha y ahora estar yo aquí, en cuartos de final, es un sueño hecho realidad. Salí a hacer historia", confesó Fonseca visiblemente emocionado tras el punto de partido.

Duelo de titanes juveniles ante Mensik

El histórico camino del juvenil brasileño en Roland Garros no se detiene aquí. Fonseca ya tiene la mira puesta en su próximo gran desafío: este martes 2 de junio se medirá ante el checo Jakub Mensik por un lugar en las semifinales.

Joao Fonseca l AP

Este cruce representa un choque generacional fascinante, enfrentando a dos de las realidades más brillantes del circuito que buscan reclamar el trono del tenis mundial.