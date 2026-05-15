Arabia Saudita se convierte en socio inversionista oficial de la FIFA rumbo al Mundial 2026

El fondo soberano nacional de Arabia Saudita se vuelve un ‘patrocinador oficial’ del Mundial y mantiene su compromiso de invertir en deportes a pesar de cortar contratos importantes en otros torneos.

Arabia Saudita quiere albergar el Mundial de 2034

Arabia Saudita fortalece su poder en el futbol mundial con inversiones millonarias

El mismo fondo agrega también su inversión por la millonaria liga internacional de golf, LIV Golf, donde se espera que el gasto del mismo alcance los 6 billones de dólares. Se encuentran también inversiones billonarias en la Fórmula 1 y en el tenis. Esto forma parte de la ‘actual transformación del país', según reporta el gobierno de Arabia Saudita.

Los movimientos del país de Medio Oriente lo han llevado a ganar el puesto de anfitrión de la Copa del Mundial 2034, además de invertir fuertemente en el multimedio DAZN, el mismo que transmitirá oficialmente el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo a las cuentas de la FIFA, los derechos de transmisión del Mundial han contribuido al fondo nacional de Arabia Saudita en su ingreso anual del 2025, mismo de un valor mayor al billón de dólares.

Se alistan para el Mundial del 2034 | X @Saudi2034

Mundial 2034, DAZN y Cristiano Ronaldo: las claves de la expansión saudí en el deporte

También hay que destacar la compra del equipo de futbol inglés de Newcastle, o los constantes incentivos a superestrellas del futbol como Cristiano Ronaldo o Neymar para unirse a equipos árabes.

De esta forma, el país busca tener ingresos con el fútbol iguales, o incluso mayores a los actuales por el comercio de petróleo y otros sectores de ingreso importantes. Los mismos que llegan a ser mayores de 202 mil millones de dólares.