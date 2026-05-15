Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Arabia Saudita se convierte en socio inversionista oficial de la FIFA rumbo al Mundial 2026

Arabia Saudita formaliza su intención de organizar el Mundial 2034 ante la FIFA | TWITTER: @saudiFF
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:10 - 15 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El país árabe continúa expandiendo su poder en el deporte mundial con inversiones millonarias en futbol, golf, Fórmula 1 y tenis

El fondo soberano nacional de Arabia Saudita se vuelve un ‘patrocinador oficial’ del Mundial y mantiene su compromiso de invertir en deportes a pesar de cortar contratos importantes en otros torneos.

Arabia Saudita quiere albergar el Mundial de 2034

Arabia Saudita fortalece su poder en el futbol mundial con inversiones millonarias

El mismo fondo agrega también su inversión por la millonaria liga internacional de golf, LIV Golf, donde se espera que el gasto del mismo alcance los 6 billones de dólares. Se encuentran también inversiones billonarias en la Fórmula 1 y en el tenis. Esto forma parte de la ‘actual transformación del país', según reporta el gobierno de Arabia Saudita.

Los movimientos del país de Medio Oriente lo han llevado a ganar el puesto de anfitrión de la Copa del Mundial 2034, además de invertir fuertemente en el multimedio DAZN, el mismo que transmitirá oficialmente el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo a las cuentas de la FIFA, los derechos de transmisión del Mundial han contribuido al fondo nacional de Arabia Saudita en su ingreso anual del 2025, mismo de un valor mayor al billón de dólares. 

Se alistan para el Mundial del 2034 | X @Saudi2034

Mundial 2034, DAZN y Cristiano Ronaldo: las claves de la expansión saudí en el deporte

También hay que destacar la compra del equipo de futbol inglés de Newcastle, o los constantes incentivos a superestrellas del futbol como Cristiano Ronaldo o Neymar para unirse a equipos árabes. 

De esta forma, el país busca tener ingresos con el fútbol iguales, o incluso mayores a los actuales por el comercio de petróleo y otros sectores de ingreso importantes. Los mismos que llegan a ser mayores de 202 mil millones de dólares.

Al Nassr tras gol de Cristiano Ronaldo | @ AlNassrFC
Lo Último
19:28 ¿Qué días lloverá más fuerte en CDMX? Alertan por tormentas con granizo
19:16 El legado también se enseña
18:53 Real Madrid cierra a Mourinho mientras planea reunión urgente con Mbappé
18:46 Ángel Sepúlveda respalda designación de César Arturo Ramos para el duelo ante Cruz Azul
18:34 Colapsa grúa en obra frente a Parque Delta; hay varios lesionados en CDMX
18:31 ¿Dardo a Faitelson? José Ramón Fernández 'exhibe' a Televisa: "Es experta en gastar millones en sueldos inflados y talento que no reditúa"
17:51 El squad de Persil se fortalece rumbo a 2026 con creadores que ya conectan con la afición en distintas plataformas
17:41 ¿Luis Miguel está hospitalizado? Esto se sabe del estado de salud de “El Sol de México”
17:39 ¡Reprobable! Aficionados del Cruz Azul apedrean el autobús de seguidores de Chivas tras serenata
17:31 Johny Placide, el portero que eliminó a México rumbo a Beijing 2008, jugará el Mundial 2026 con Haití