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Futbol

¿Y ahora? Hervé Renard es cesado de su puesto como entrenador de Arabia Saudita a tan solo 55 días del Mundial

Hervé Renard ya no llegará a dirigir de nuevo a Arabia en el Mundial | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 13:32 - 17 abril 2026
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Hervé Renard ya no es el entrenador de Arabia Saudita a unos cuantos días de comenzar el torneo veraniego

Las 48 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo siguen preparándose para poder competir de la mejor manera posible y, si bien no todos se van a llevar el trofeo a casa, como mínimo poder ser parte de una generación de futbolistas de su país que hagan una participación histórica; sin embargo, a algunos equipos su proyecto no les ha parecido tan relevante.

Como es el caso de Arabia Saudita, pues a menos de dos meses de que de comienzo el torneo veraniego, ha dejado ir a su entrenador, con quien había conseguido vencer a quienes a la postre se convirtieron en campeones del mundo.

Hervé Renard, DT de Arabia Saudita | MEXSPORT

¿Qué pasó con Arabia y Renard?

Hervé Renard ha sido destituido de su cargo como seleccionador de Arabia Saudita este viernes, una decisión que llega a tan solo dos meses del inicio del Mundial de 2026. La noticia, adelantada por RMC Sport, confirma los rumores de separación que circulaban desde hacía un par de semanas.

La segunda etapa del técnico francés, de 57 años, al frente de los saudíes termina así de forma abrupta. Renard se preparaba para disputar su segundo Mundial con la selección saudita, que está encuadrada en el Grupo H de la competición, junto a Cabo Verde, España y Uruguay. El torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Hervé Renard | X:Herve_Renard_HR

El paso de Renard con los árabes

La primera experiencia de Renard como seleccionador de Arabia Saudita transcurrió entre 2019 y 2023. Durante ese periodo, llevó al equipo al Mundial de 2022 en Qatar, donde logró una hazaña notable al vencer a Argentina, que a la postre se proclamaría campeona del mundo, por 2-1 en el partido inaugural.

Posteriormente, dimitió para asumir el mando de la selección femenina de Francia con vistas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, regresó al banquillo de la selección saudita en octubre de 2024, logrando clasificar al país para el Mundial que se disputará en las Américas.

Lionel Messi enfrentando a Al-Dawsari en Qatar 2022 | MexSport

Esta no ha sido la primera destitución sorprendente a poco tiempo del inicio de un Campeonato del Mundo: Otto Addo dejó la selección de Ghana tras la derrota en un amistoso contra Alemania en marzo. Renard incluso llegó a sonar como su sustituto, pero fue el técnico portugués Carlos Queiroz quien finalmente ocupó el cargo.

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