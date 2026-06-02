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Futbol

Mexicanos por elección: Marc Crosas dedica emotivo mensaje a Álvaro Fidalgo

Crosas lanza mensaje a favor de los naturalizados | | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:56 - 01 junio 2026
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El comentarista lanzó unas palabras en redes para el más reciente naturalizado del Tri

La lista de convocados para la Copa del Mundo por parte de la Selección Mexicana ha traído una novedad consigo, la inclusión de Álvaro Fidalgo, quién recientemente fue naturalizado para poder ser parte del Tri.

El ahora mexicano, ha despertado mucha controversia en torno a su participación con el cuadro mexicano; sin embargo, hay muchos otros sectores del público que lo han defendido, como es el caso del comentarista de TUDN, Marc Crosas.

Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | AP

"Un mexicano nace donde se le da la gana"

A través de sus redes sociales, Marc Crosas dejó un mensaje dedicado para Álvaro Fidalgo, quien representará a México en el Mundial de 2026.

El texto de Crosas es sencillo, pues en el explica algunas cosas que le ha tocado vivir como naturalizado, pero poniendo por delante el amor que tiene por el país.

A muchos les tocó nacer mexicanos, algunos tuvimos la fortuna de enamorarnos de México y elegir hacerlo nuestro

A pesar de que a Crosas no le ha tocado jugar con la Selección de México, ha dejado en claro que tiene un profundo agradecimiento por poder ser un mexicano más, pero no olvidó mencionar que Álvaro sí estará presente en un terreno de juego, portando los colores de un combinado nacional que le ha abierto las puertas de una manera extraordinaria.

Está bandera no pertenece a quienes nacieron aquí o a quienes llegaron después, nos pertenece a todos los que la respetamos, la cuidamos y trabajamos por dejar un país mejor que como lo encontramos
Marc Crosas, analista de TUDN | IMAGO7

México tendrá su Mundial con más naturalizados en la historia

La Selección Mexicana de Javier Aguirre vivirá un Mundial 2026 inédito, pues por primera vez en su historia acudirá a una Copa del Mundo con tres futbolistas naturalizados en la convocatoria. Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez formarán parte del Tri en la justa mundialista, superando el registro máximo de dos jugadores naturalizados que México había presentado en Alemania 2006.

El caso de Santiago Giménez es uno de los más particulares dentro de esta lista. Aunque muchos lo identifican plenamente con el futbol mexicano, el delantero del Milan nació en Buenos Aires, Argentina, y llegó desde pequeño a México, donde creció mientras su padre, Christian “Chaco” Giménez, desarrollaba su carrera en el futbol nacional. Junto a él estarán Julián Quiñones, nacido en Colombia, y Álvaro Fidalgo, nacido en España, quienes representan una nueva etapa en la conformación del combinado mexicano.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Antes de este Mundial, México ya había contado con naturalizados en distintas Copas del Mundo, aunque nunca con tres en una misma edición. En 2006, Ricardo Antonio La Volpe convocó a Antonio Naelson “Sinha” y Guillermo Franco; mientras que en otros torneos aparecieron nombres como Carlos Blanco, Gabriel Caballero, Rogelio Funes Mori y el propio Franco. Para 2026, el Tri marcará un nuevo precedente en su historia mundialista con la presencia de tres jugadores nacidos fuera del país.

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