Chivas vuelve a tener cinco seleccionados en una Copa del Mundo después de tres mundiales

Después de tres Copas del Mundo sin alcanzar una presencia significativa en la Selección Mexicana, Chivas volverá a contar con cinco futbolistas en una convocatoria mundialista, consolidándose nuevamente como la principal base del equipo Tricolor rumbo al Mundial de 2026.

El Guadalajara aportará a Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes fueron considerados por Javier Aguirre para integrar la lista definitiva de México en la justa que se disputará en los próximos días.

La cifra representa un hecho destacado para la institución rojiblanca, que no tenía cinco seleccionados en una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010.

Hormiga González, con la Selección ante Ghana | MEXSPORT

En aquella ocasión, el equipo tapatío contribuyó con Javier Hernández, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina y Luis Ernesto Michel, reflejando el peso que tenía al ser la base nacional del club.

Desde entonces, la presencia rojiblanca en los Mundiales fue disminuyendo. Para Brasil 2014 y Rusia 2018, Chivas no tuvo representantes en la lista final de México, mientras que en Qatar 2022 únicamente aportó dos futbolistas al combinado nacional, con Alexis Vega y Roberto Alvarado.

El Rebaño está de vuelta

Ahora, con cinco convocados para la Copa del Mundo de 2026, el Rebaño vuelve a colocarse como uno de los clubes con mayor influencia dentro de la Selección Mexicana.

Luis Romo en el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador | IMAGO 7

La convocatoria también refleja el crecimiento de varios de sus jugadores en los últimos torneos y la confianza que el cuerpo técnico nacional ha depositado en ellos para afrontar el torneo más importante del futbol.