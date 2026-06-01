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Futbol

"No me gusta nada": José Ramón Fernández arremete contra el video de la convocatoria de la Selección Mexicana

José Ramón Fernández | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 17:32 - 01 junio 2026
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El experimentado periodista deportivo calificó de "extraña" y "mecánica" la recreación de la voz de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' para anunciar a los seleccionados

La reciente presentación de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo. ha desatado una intensa polémica en el entorno deportivo, pero no precisamente por los nombres de los futbolistas citados, sino por el formato del anuncio.

El reconocido periodista José Ramón Fernández alzó la voz para criticar severamente el uso de la voz recreada del fallecido comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

José Ramón Fernández en el Salón de la Fama 2014 | MEXSPORT

A través de sus plataformas oficiales, el experimentado comunicador expresó su descontento y calificó el resultado audiovisual como una decisión desafortunada que carece del impacto que requiere un anuncio de esta índole.

No sé qué piensen ustedes, pero para mí el uso de la voz de Chespirito me genera una sensación extraña, especialmente porque ya no está para participar o dar su aprobación

La falta de pasión en la Selección

La pieza audiovisual de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) pretendía apelar a la nostalgia del aficionado mexicano utilizando a uno de los iconos culturales más grandes del país.

Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', en el Estadio Azteca | MEXSPORT

Sin embargo, para "Joserra", el efecto conseguido fue diametralmente opuesto, señalando la falta de alma y fuerza en la locución generada tecnológicamente.

El resultado termina siendo más curioso que emotivo y cuesta conectar con el contenido, no hay entonación ni pasión, una voz mecánica sin emociones. No me gusta nada

La crítica de Fernández ha encendido la conversación digital, dividiendo opiniones entre quienes consideran el video un homenaje creativo y aquellos que, al igual que el periodista, cuestionan la falta de emoción en las herramientas robóticas y la pertinencia de utilizar el legado de Gómez Bolaños sin su consentimiento en vida.

Hasta el momento, la Dirección de Selecciones Nacionales no ha emitido ninguna postura respecto a los comentarios del analista.

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