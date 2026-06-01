Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tuchel lanza amenaza a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 14:20 - 01 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El entrenador de Inglaterra asegura que ‘Los Tres Leones’ llegará lejos

La Selección de Inglaterra se prepara para la Copa del Mundo 2026 en donde tendrá que enfrentarse a Croacia, Ghana y Panamá; previo al debut de ‘Los Tres Leones’ Thomas Tuchel ha lanzado un contundente mensaje a la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Tuchel?

"Cuando volví a conectar con los partidos y organicé nuestras sesiones de entrenamiento y reuniones para volver a conectar al equipo en Florida con lo que ya habíamos construido, vi mucha calidad”, resaltó de entrada, para SKY Sports, ante los factores que enfrentarán.

Tuchel resaltó que tras lo visto le ha crecido la ilusión para lograr lo que se propongan pese a los obstáculos y se animó a decir que llegarán lejos en el torneo: “Eso me dio al instante la plena confianza y la ilusión de que podemos llegar muy lejos.”

Thomas Tuchel en conferencia de prensa l AP

Asimismo mencionó a México como una probabilidad de jugar y catapultó que están preparados: "No estamos acostumbrados a este tipo de calor y humedad, ni siquiera a la altitud si jugamos en México. Habrá muchos retos en este Mundial. El calor es uno de ellos, pero ya estamos preparados.”

Cabe mencionar, que una vez que se disputen los partidos de la Fase de grupos tanto Selección Mexicana como Inglaterra se pueden encontrar, de acuerdo a las combinaciones de resultados, en unos hipotéticos Dieciseisavos y Octavos de Final.

Guillermo Ochoa y Javier Aguirre, en Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cómo llega Inglaterra al Mundial 2026?

Inglaterra llega con la ausencia de figuras de peso que habían sido piezas clave en los últimos años, tales como Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw y Trent Alexander-Arnold. Otro de los grandes ausentes es Harry Maguire, quien ya expresó públicamente su inconformidad por quedar fuera de la máxima fiesta del futbol.

Selección de Inglaterra l AP

En contraste, el cuerpo técnico de la Selección Inglesa optó por una combinación de experiencia y sangre nueva. Entre los elegidos destacan nombres consolidados en este proceso como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Jordan Henderson.

Asimismo, el gran momento en sus respectivos clubes rindió frutos para futbolistas como Ivan Toney, Nico O'Reilly, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers y Ezri Konsa, quienes ganaron un lugar en la plantilla mundialista harán acto de presencia.

Lo Último
17:00 Hoy No Circula martes 2 de junio de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
16:54 Matías Almeyda confirma salida de estrella internacional en su presentación con Rayados
16:53 Bizarrap llegará a Toy Story 5 con un nuevo personaje de Disney y Pixar
16:49 ¡A marchas forzadas! Así los trabajos a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
16:43 ¡SE ANUNCIA FERIADO en el MÉXICO vs SUDÁFRICA! ¿Quién van a tener descanso en la INAUGURACIÓN?
16:37 Tom Brady, en el ojo del huracán: jugadores de la NFL critican sus polémicas declaraciones
16:30 Aeropuerto de la Ciudad de México luce prácticamente listo a 10 días del mundial
16:10 César Garza termina préstamo con Pumas; ya reportó con Rayados
15:53 Matías Almeyda aclara el futuro de Esteban Andrada: “Andrada sigue”
15:39 ¡Nueva arma para Drake Maye! A.J. Brown llega a Patriots procedente de Philadelphia