Tuchel lanza amenaza a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La Selección de Inglaterra se prepara para la Copa del Mundo 2026 en donde tendrá que enfrentarse a Croacia, Ghana y Panamá; previo al debut de ‘Los Tres Leones’ Thomas Tuchel ha lanzado un contundente mensaje a la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Tuchel?

"Cuando volví a conectar con los partidos y organicé nuestras sesiones de entrenamiento y reuniones para volver a conectar al equipo en Florida con lo que ya habíamos construido, vi mucha calidad”, resaltó de entrada, para SKY Sports, ante los factores que enfrentarán.

Tuchel resaltó que tras lo visto le ha crecido la ilusión para lograr lo que se propongan pese a los obstáculos y se animó a decir que llegarán lejos en el torneo: “Eso me dio al instante la plena confianza y la ilusión de que podemos llegar muy lejos.”

Thomas Tuchel en conferencia de prensa l AP

Asimismo mencionó a México como una probabilidad de jugar y catapultó que están preparados: "No estamos acostumbrados a este tipo de calor y humedad, ni siquiera a la altitud si jugamos en México. Habrá muchos retos en este Mundial. El calor es uno de ellos, pero ya estamos preparados.”

Cabe mencionar, que una vez que se disputen los partidos de la Fase de grupos tanto Selección Mexicana como Inglaterra se pueden encontrar, de acuerdo a las combinaciones de resultados, en unos hipotéticos Dieciseisavos y Octavos de Final.

Guillermo Ochoa y Javier Aguirre, en Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cómo llega Inglaterra al Mundial 2026?

Inglaterra llega con la ausencia de figuras de peso que habían sido piezas clave en los últimos años, tales como Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw y Trent Alexander-Arnold. Otro de los grandes ausentes es Harry Maguire, quien ya expresó públicamente su inconformidad por quedar fuera de la máxima fiesta del futbol.

Selección de Inglaterra l AP

En contraste, el cuerpo técnico de la Selección Inglesa optó por una combinación de experiencia y sangre nueva. Entre los elegidos destacan nombres consolidados en este proceso como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Jordan Henderson.