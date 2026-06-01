Autoridades intensifican revisiones en el Fan Festival de Guadalajara rumbo al Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya está en marcha y, en Guadalajara, las autoridades redoblan esfuerzos para garantizar que todo esté listo.

Este lunes, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, director ejecutivo de Seguridad y Protección Civil para el Mundial 2026 en México, recorrió las instalaciones del Fan Festival que se construye en Plaza Liberación para supervisar los preparativos finales.

La visita tuvo como principal objetivo revisar los avances en materia de seguridad y protección civil, aspectos clave para la operación de un espacio que recibirá a miles de aficionados durante el torneo. La supervisión forma parte de la estrategia nacional para asegurar que las actividades vinculadas a la Copa del Mundo se desarrollen sin contratiempos.

La Copa del Mundo está a menos de un mes de llegar a Guadalajara | X @Gdl2026

¿Qué es lo más llamativo?

A medida que se acerca la inauguración del certamen, el recinto comienza a tomar forma. Uno de los elementos más llamativos ya instalados es la pantalla principal.

La principal pantalla se encuentran en donde se transmitirán los 104 encuentros del Mundial, convirtiendo al Fan Festival en uno de los puntos de reunión más importantes para quienes deseen seguir la competencia fuera de los estadios.

Guadalajara se alista para recibir el Mundial | X @Gdl2026

El acceso al espacio estará sujeto a controles de aforo establecidos por las autoridades, una medida que busca mantener condiciones seguras para los asistentes y cumplir con los protocolos previstos para eventos masivos.

Aceleran los últimos detalles

Guadalajara acelera los últimos detalles de una celebración que espera atraer tanto a aficionados locales como a visitantes de distintas partes del mundo.

El Fan Festival de Plaza Liberación será uno de los escenarios principales de esa fiesta, y las constantes revisiones reflejan el compromiso por ofrecer una experiencia organizada y segura durante el Mundial 2026.