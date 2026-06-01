Serena Williams vuelve a Queen’s y reaviva su historia en el tenis profesional

La legendaria tenista estadounidense Serena Williams volverá a competir en el circuito profesional luego de aceptar una invitación para disputar el torneo de Queen’s Club.

A sus 44 años, la ex número uno del mundo regresará a las canchas en uno de los escenarios más tradicionales de la temporada sobre césped.

Serena Williams es una de las mejores de la historia | AP

La participación de Williams genera una enorme expectativa entre aficionados y especialistas, ya que se trata de una de las figuras más influyentes que ha tenido este deporte durante las últimas décadas.

Queen’s Club representa un escenario especial para la estadounidense, cuya trayectoria ha estado estrechamente ligada al éxito sobre superficies rápidas.

A lo largo de su carrera construyó un legado que incluye 14 títulos de Grand Slam en individuales, además de múltiples coronas en dobles y una destacada colección de medallas olímpicas.

Serena Williams ganó seis veces el torneo de Wimbledon | AP

El regreso de Serena también coincide con un momento de renovación para el tenis femenino. La presencia de una campeona de su calibre permitirá a las nuevas generaciones compartir torneo con una jugadora que ayudó a transformar el deporte tanto dentro como fuera de la cancha.

Durante los últimos años, Williams ha participado de manera esporádica en el circuito debido a diversos problemas físicos, pero nunca ha cerrado por completo la puerta a la competencia. Su regreso demuestra una vez más la pasión que mantiene por el tenis y su deseo de seguir vinculada al máximo nivel.

Serena Williams tendrá un gran regreso| AP

La participación de Williams en Queen’s inevitablemente alimenta las especulaciones sobre una posible presencia en Wimbledon, torneo donde conquistó seis títulos individuales y protagonizó algunos de los momentos más memorables de su carrera.