Abierto Mexicano de Tenis: Así se jugarán las Semifinales

El Abierto Mexicano de Tenis (AMT) está por llegar a su fin. Después de una semana de intensa actividad, el torneo en la Arena GNP en Acapulco definió a sus semifinalistas este jueves, después de cuatro emocionantes partidos de Cuartos de Final.

Frances Tiafoe y Brandon Nakashima se mantienen como dos favoritos luego de la eliminación de Alexander Zverev en Octavos de Final. El primero se impuso con parciales 6-3 y 6-4 al italiano Mattia Bellucci, mientras que el segundo eliminó al monegasco Valentin Vacherot con parciales 6-2, 2-6 y 3-6.

Tiafoe festeja un punto contra Belluci en el Abierto Mexicano de Tenis | AP

¿Cómo quedaron los partidos de Cuartos de Final?

Además de los dos estadounidenses, el serbio Miomir Kecmanović y el italiano Flavio Cobolli avanzaron a la antesala de la Final. El primero avanzó luego de superar con dos parciales 6-3 al francés Térence Atmane, mientras que el segundo se impuso 6-7 (4-7) y 1-6 al chino Wu Yibing.

Miomir Kecmanovic en el partido de Cuartos de Final del Abierto Mexicano de Tenis | AP

De los cuatro semifinalistas, Nakashima es el único que ya sabe lo que es disputar una Semifinal en Acapulco, pues llegó a dicha instancia el año pasado. Sin embargo, cayó ante Tomás Machac, eventual campeón del torneo, con parciales 6-4, 1-6 y 6-4.

Mientras que Tiafoe y Kecmanović lo más lejos que habían llegado hasta ahora era Cuartos de Final, instancia que alcanzaron en 2023 y 2024, por lo que ahora superaron su propia "marca". En cuanto a Cobolli, ha tenido una actuación histórica, pues en sus dos participaciones anteriores en el AMT su mejor resultado fue llegar a Octavos de Final y lo logró en 2024.

Así se disputarán las Semifinales en Acapulco

Desde la eliminación de Alexander Zverev, ningún jugador campeón en México quedó entre los ocho mejores. Mientras que Alejandro Davidovich, subcampeón el año pasado en el torneo mexicano, quedó fuera también en Octavos de Final. Con ello, Tiafoe y Nakashima por ahora parten como favoritos.

No obstante, alguno de los dos quedará fuera del partido por el título, ya que se enfrentarán en la primera Semifinal. Será la segunda ocasión que se midan en el torneo en Acapulco, luego de que en 2021 coincidieron en la Ronda de 32, con victoria para Tiafoe con parciales 4-6, 7-6 (5) y 6-7 (5).