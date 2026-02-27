Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Abierto Mexicano de Tenis: Así se jugarán las Semifinales

Panorámica en el Abierto Mexicano Telcel | X @AbiertoTelecel
Panorámica en el Abierto Mexicano Telcel | X @AbiertoTelecel
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 01:10 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La definición del título en Acapulco está cada vez más cerca y las Semifinales prometen ser partidos emocionantes

El Abierto Mexicano de Tenis (AMT) está por llegar a su fin. Después de una semana de intensa actividad, el torneo en la Arena GNP en Acapulco definió a sus semifinalistas este jueves, después de cuatro emocionantes partidos de Cuartos de Final.

Frances Tiafoe y Brandon Nakashima se mantienen como dos favoritos luego de la eliminación de Alexander Zverev en Octavos de Final. El primero se impuso con parciales 6-3 y 6-4 al italiano Mattia Bellucci, mientras que el segundo eliminó al monegasco Valentin Vacherot con parciales 6-2, 2-6 y 3-6.

Tiafoe festeja un punto contra Belluci en el Abierto Mexicano de Tenis | AP
Tiafoe festeja un punto contra Belluci en el Abierto Mexicano de Tenis | AP

¿Cómo quedaron los partidos de Cuartos de Final?

Además de los dos estadounidenses, el serbio Miomir Kecmanović y el italiano Flavio Cobolli avanzaron a la antesala de la Final. El primero avanzó luego de superar con dos parciales 6-3 al francés Térence Atmane, mientras que el segundo se impuso 6-7 (4-7) y 1-6 al chino Wu Yibing.

Miomir Kecmanovic en el partido de Cuartos de Final del Abierto Mexicano de Tenis | AP
Miomir Kecmanovic en el partido de Cuartos de Final del Abierto Mexicano de Tenis | AP

De los cuatro semifinalistas, Nakashima es el único que ya sabe lo que es disputar una Semifinal en Acapulco, pues llegó a dicha instancia el año pasado. Sin embargo, cayó ante Tomás Machac, eventual campeón del torneo, con parciales 6-4, 1-6 y 6-4.

Mientras que Tiafoe y Kecmanović lo más lejos que habían llegado hasta ahora era Cuartos de Final, instancia que alcanzaron en 2023 y 2024, por lo que ahora superaron su propia "marca". En cuanto a Cobolli, ha tenido una actuación histórica, pues en sus dos participaciones anteriores en el AMT su mejor resultado fue llegar a Octavos de Final y lo logró en 2024.

Así se disputarán las Semifinales en Acapulco

Desde la eliminación de Alexander Zverev, ningún jugador campeón en México quedó entre los ocho mejores. Mientras que Alejandro Davidovich, subcampeón el año pasado en el torneo mexicano, quedó fuera también en Octavos de Final. Con ello, Tiafoe y Nakashima por ahora parten como favoritos.

Miomir Kecmanovic en el partido de Cuartos de Final del Abierto Mexicano de Tenis | AP
Miomir Kecmanovic en el partido de Cuartos de Final del Abierto Mexicano de Tenis | AP

No obstante, alguno de los dos quedará fuera del partido por el título, ya que se enfrentarán en la primera Semifinal. Será la segunda ocasión que se midan en el torneo en Acapulco, luego de que en 2021 coincidieron en la Ronda de 32, con victoria para Tiafoe con parciales 4-6, 7-6 (5) y 6-7 (5).

  • Frances Tiafoe vs Brandon Nakashima | Viernes 27 de febrero | 18:00 hrs (centro de México)

  • Miomir Kecmanović vs Flavio Cobolli | Viernes 27 de febrero | Por confirmar

Últimos videos
Lo Último
01:10 Abierto Mexicano de Tenis: Así se jugarán las Semifinales
00:21 Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
23:32 Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
23:21 Partidos de hoy viernes 26 de febrero 2026
22:58 Clima en México viernes 27 de febrero: hasta 45°C en estos estados y calor en CDMX
22:53 ¡Casi lo rompen! Seguridad derriba a Lionel Messi por invasión de aficionados en Puerto Rico
22:41 Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
22:15 Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
22:00 Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados
21:43 Infantino ratifica a México como sede del Mundial 2026 y expresa su confianza a Sheinbaum
Tendencia
1
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
2
Futbol Infantino ratifica a México como sede del Mundial 2026 y expresa su confianza a Sheinbaum
3
Futbol ¡Casi lo rompen! Seguridad derriba a Lionel Messi por invasión de aficionados en Puerto Rico
4
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
5
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
6
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
Te recomendamos
Panorámica en el Abierto Mexicano Telcel | X @AbiertoTelecel
Otros Deportes
27/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis: Así se jugarán las Semifinales
Luto en el deporte | FREEPIK
Empelotados
27/02/2026
Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
Hernández en lamento luego de fallar un penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Futbol
26/02/2026
Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
Pumas y Tijuana se roban los reflectores en la actividad del viernes | IMAGO7
Futbol
26/02/2026
Partidos de hoy viernes 26 de febrero 2026
Clima en México viernes 27 de febrero: hasta 45°C en estos estados y calor en CDMX
Contra
26/02/2026
Clima en México viernes 27 de febrero: hasta 45°C en estos estados y calor en CDMX
Seguridad derribó a Messi por invasión de aficionados | AP
Futbol
26/02/2026
¡Casi lo rompen! Seguridad derriba a Lionel Messi por invasión de aficionados en Puerto Rico