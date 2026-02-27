Partidos de hoy viernes 26 de febrero 2026

La Liga MX está de regreso y se llevará los reflectores en la actividad deportiva de este viernes. Cuatro partidos abrirán la Jornada 8 del Clausura 2026, con Pumas teniendo uno de los partidos más destacados del día. Además, la NBA también tendrá actividad entrando en la recta final de la temporada regular. A continuación, te presentamos todos los partidos a seguir de este viernes.

Balón oficial Liga MX I IMAGO7

Liga MX

La Liga MX regresa a la actividad tras un fin de semana en el que el futbol pasó a segundo plano tras la oleada violencia que desato la muerte del Mencho. Ahora, los equipos de México vuelven a la acción con Pumas robándose los reflectores. El cuadro felino, un no de los últimos dos equipos invictos visitará a Tijuana buscando seguir con su gran inicio de temporada.

Además, Querétaro recibe a Santos en un partido en el que los dos equipos quieren dejar el fondo de la tabla. Mazatlán se mide ante Pachuca en un partido de equipos enrachados y Juárez se mide ante Atlas para cerrar la actividad.

Álvaro Angulo celebra uno de sus goles en la victoria de Pumas contra Rayados | IMAGO7

QUERÉTARO vs SANTOS LAGUNA

19:00 HRS

FOX+ FOX ONE



MAZATLÁN FC vs PACHUCA

19:00 HRS

Tv Azteca deportes network 7 FOX FOX ONE



FC JUÁREZ vs ATLAS

21:00 HRS

Tv Azteca deportes network 7 FOX FOX ONE



CLUB TIJUANA vs PUMAS

21:05 HRS

FOX+ FOX ONE

NBA

La actividad deportiva de este viernes cambia de deporte pasando de futbol al basquetbol. La NBA también verá acción y los equipos buscan seguir sumando victorias en mira de colarse a los mejores puestos de la tabla.

Entre los equipos que verán actividad están los Pistons, Celtics, Knicks, los tres equipos que se pelean el liderato de la Conferencia Este. El partido del día será el duelo entre Detroit y los Cleveland Cavaliers, un partido que bien podría ser la Final de Conferencia.

Cade Cunningham, jugador de los Pistons | AP