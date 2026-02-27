Verificación de edad requerida
Partidos de hoy viernes 26 de febrero 2026
La Liga MX está de regreso y se llevará los reflectores en la actividad deportiva de este viernes. Cuatro partidos abrirán la Jornada 8 del Clausura 2026, con Pumas teniendo uno de los partidos más destacados del día. Además, la NBA también tendrá actividad entrando en la recta final de la temporada regular. A continuación, te presentamos todos los partidos a seguir de este viernes.
Liga MX
La Liga MX regresa a la actividad tras un fin de semana en el que el futbol pasó a segundo plano tras la oleada violencia que desato la muerte del Mencho. Ahora, los equipos de México vuelven a la acción con Pumas robándose los reflectores. El cuadro felino, un no de los últimos dos equipos invictos visitará a Tijuana buscando seguir con su gran inicio de temporada.
Además, Querétaro recibe a Santos en un partido en el que los dos equipos quieren dejar el fondo de la tabla. Mazatlán se mide ante Pachuca en un partido de equipos enrachados y Juárez se mide ante Atlas para cerrar la actividad.
QUERÉTARO vs SANTOS LAGUNA
19:00 HRS
FOX+ FOX ONE
MAZATLÁN FC vs PACHUCA
19:00 HRS
Tv Azteca deportes network 7 FOX FOX ONE
FC JUÁREZ vs ATLAS
21:00 HRS
Tv Azteca deportes network 7 FOX FOX ONE
CLUB TIJUANA vs PUMAS
21:05 HRS
FOX+ FOX ONE
NBA
La actividad deportiva de este viernes cambia de deporte pasando de futbol al basquetbol. La NBA también verá acción y los equipos buscan seguir sumando victorias en mira de colarse a los mejores puestos de la tabla.
Entre los equipos que verán actividad están los Pistons, Celtics, Knicks, los tres equipos que se pelean el liderato de la Conferencia Este. El partido del día será el duelo entre Detroit y los Cleveland Cavaliers, un partido que bien podría ser la Final de Conferencia.
CAVALIERS vs DETROIT PISTONS
18:00 HRS
NBA League Pass Disney Premium ESPN 2
NETS BROOKLYN vs BOSTON CELTICS
18:30 HRS
NBA League Pass
NEW YORK KNICKS vs MILWAUKEE BUCKS
19:00 HRS
NBA League Pass