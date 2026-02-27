Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tacos del Malilla: dónde está la taquería del reguetonero y qué puedes pedir del menú

La taquería “Tacos del Malilla” se ubica en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:21 - 26 febrero 2026
El local se ha vuelto viral en redes sociales entre seguidores del reguetonero

El reguetonero mexicano El Malilla ha llevado su popularidad más allá de los escenarios al incursionar en el negocio gastronómico con una taquería que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El local, conocido como “Tacos del Malilla”, ha llamado la atención tanto de sus seguidores como de amantes de la comida urbana en la Ciudad de México.

El establecimiento se encuentra en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital, zona de donde es originario el cantante. Desde su apertura, el lugar ha registrado alta afluencia de visitantes que buscan probar los platillos y tomarse fotografías relacionadas con el artista.

El Malilla incursionó en el negocio gastronómico con un concepto inspirado en la comida urbana./ AP

La propuesta del intérprete combina su identidad musical con un concepto de comida callejera tradicional, apostando por uno de los platillos más representativos del país: los tacos. En redes sociales, el propio cantante ha compartido imágenes del local y de algunos de los productos que se ofrecen.

¿Dónde está la taquería de El Malilla?

La taquería está ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México, y la dirección exacta ha sido difundida a través de las cuentas oficiales vinculadas al proyecto. El sitio se ha convertido en punto de reunión para seguidores del reguetonero, quienes acuden tanto por la comida como por la experiencia ligada a su imagen pública.

El espacio mantiene una estética urbana que hace referencia al estilo del cantante, con elementos visuales que remiten a su trayectoria en la música y al barrio que lo vio crecer. La apertura del negocio ha sido vista por sus fans como una manera de mantenerse cercano a su comunidad.

¿Qué incluye el menú de Tacos del Malilla?

La oferta gastronómica está centrada en tacos tradicionales, entre ellos opciones como pastor, suadero, longaniza y combinaciones campechanas. También se pueden encontrar presentaciones como gringas y volcanes, acompañadas de salsas y guarniciones típicas.

Los precios se mantienen dentro del rango habitual de las taquerías populares de la zona./ IG: El Malilla

Además de los tacos, el menú contempla bebidas para complementar la experiencia. Los precios se mantienen dentro del rango habitual de las taquerías populares de la zona, lo que ha contribuido a que el lugar gane notoriedad rápidamente.

La incursión de El Malilla en el sector restaurantero refleja una tendencia cada vez más común entre figuras del entretenimiento: diversificar sus proyectos hacia negocios propios. En este caso, la apuesta por la gastronomía conecta directamente con la cultura callejera que forma parte de su identidad artística.

Fanáticos acuden al lugar tanto por la comida como por la experiencia ligada al artista./ IG: El Malilla
