Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Definido rival de América! Con otra goleada, Philadelphia Union avanzó en la Copa de Campeones Concacaf

Jugadores de Philadelphia Union celebran un gol contra Defence Force en Concachampions | MEXSPORT
Jugadores de Philadelphia Union celebran un gol contra Defence Force en Concachampions | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:52 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Sin sorpresa alguna, el equipo estadounidense se impuso ante Defence Force de Trinidad y Tobago

Sin sorpresas y sin despeinarse, Philadelphia Union se impuso ante Defence Force y selló su pase a Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf. Ahora el equipo dirigido por Bradley Carnell se enfrentará a América en la siguiente ronda del torneo regional.

Con la eliminatoria definida desde el partido de ida, cuando se impuso 0-5 de visita, The Union repitió y superó su actuación en casa con un 7-0, para eliminar a los trinitarios con el marcador global 12-0. Los de Chester, Pensilvania, se quedaron a una anotación de igualar lo hecho por Cincinnati FC, que este miércoles venció a Universidad O&M por marcador 9-0, 13-0 en el global.

Geiner Martínez en celebración en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Geiner Martínez en celebración en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Sin embargo, ninguna de las dos eliminatorias se acercó a la mayor goleada en la historia de la Concachampions, la cual data de 1976. En aquella ocasión, Voorwaarts de Surinam se impuso 20-1, 8-1 en la ida y 12-0 en la vuelta, a Christianburg de Guyana, y a la fecha se mantiene como la serie con más goles en el torneo.

Así fue la goleada de Philadelphia Union ante Defence Force

A pesar de los cinco cambios en la alineación titular, el equipo estadounidense mantuvo la misma superioridad vista en la ida y antes de los 15 minutos ya estaba arriba por tres goles. Geiner Martínez abrió el marcador al 7' y tres minutos más tarde Jovan Lukic marcó desde los once pasos.

Al 12', Stas Korzeniowski firmó el primero de su doblete, el cual concretó a los tres minutos de iniciado el segundo tiempo. Al minuto 53, Ben Bender sentenció la manita, pero no el equipo de Philadelphia no se confirmó y sumó dos tantos más gracias al doblete de Cavan Sullivan al 76' y al 88'.

Jugadores de Philadelphia Union felicitan a Jovan Lukic en la goleada ante Defence Force | MEXSPORT
Jugadores de Philadelphia Union felicitan a Jovan Lukic en la goleada ante Defence Force | MEXSPORT

¿Cuándo se enfrentarán América y Philadelphia Union?

Por ahora, las fechas exactas de los partidos de Octavos de Final no están confirmadas. No obstante, está previsto que los partidos de ida se celebren entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo; en el caso de América, el primer juego se disputará en el Subaru Park.

Jovan Lukic festeja su gol contra Defence Force en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Jovan Lukic festeja su gol contra Defence Force en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

En cuanto a los encuentros de vuelta, de acuerdo con el cronograma de la Concacaf, se jugarán entre el martes 17 y el jueves 19 del mismo. Las Águilas tendrán la oportunidad de cerrar la serie en casa y si avanzan a Cuartos de Final, se enfrentarán al ganador de la llave entre Inter Miami y Nashville SC.

Últimos videos
Lo Último
22:00 Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados
21:21 Tacos del Malilla: dónde está la taquería del reguetonero y qué puedes pedir del menú
21:16 ¡Campeones! Lanús venció a Flamengo y se corona campeón de la Recopa Sudamericana
20:51 FMF presenta “Jugamos Todos” y refuerza visorías en el 2.º Congreso de Futbol Formativo
20:13 Asesinan en Culiacán a Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado
20:00 Alysa Liu, campeona olímpica de patinaje artístico, desea un traje personalizado de Fortnite: "Me encantaría"
19:52 ¡Definido rival de América! Con otra goleada, Philadelphia Union avanzó en la Copa de Campeones Concacaf
19:50 Tottenham al borde del abismo: el croata no tiene el control, el gigante amenaza con el descenso al Championship
19:45 Conference League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?
19:39 Neymar 'rinde homenaje' a Vinicius con festejo en el triunfo de Santos
Tendencia
1
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
2
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
3
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
4
Futbol Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
5
Futbol Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"
6
Contra Sandra Echeverría denuncia fraude de 2 mil millones de pesos; hay más de mil víctimas
Te recomendamos
Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados
Contra
26/02/2026
Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados
Tacos del Malilla: dónde está la taquería del reguetonero y qué puedes pedir del menú
Contra
26/02/2026
Tacos del Malilla: dónde está la taquería del reguetonero y qué puedes pedir del menú
Lanús superó a Flamengo y se coronó campeón de la Recopa | AP
Futbol
26/02/2026
¡Campeones! Lanús venció a Flamengo y se corona campeón de la Recopa Sudamericana
FMF presenta “Jugamos Todos” y refuerza visorías en el 2.º Congreso de Futbol Formativo
Futbol
26/02/2026
FMF presenta “Jugamos Todos” y refuerza visorías en el 2.º Congreso de Futbol Formativo
Asesinan en Culiacán a Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado
Contra
26/02/2026
Asesinan en Culiacán a Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado
Alysa Liu, campeona olímpica de patinaje artístico, desea un traje personalizado de Fortnite: "Me encantaría"
Empelotados
26/02/2026
Alysa Liu, campeona olímpica de patinaje artístico, desea un traje personalizado de Fortnite: "Me encantaría"