¡Definido rival de América! Con otra goleada, Philadelphia Union avanzó en la Copa de Campeones Concacaf

Sin sorpresas y sin despeinarse, Philadelphia Union se impuso ante Defence Force y selló su pase a Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf. Ahora el equipo dirigido por Bradley Carnell se enfrentará a América en la siguiente ronda del torneo regional.

Con la eliminatoria definida desde el partido de ida, cuando se impuso 0-5 de visita, The Union repitió y superó su actuación en casa con un 7-0, para eliminar a los trinitarios con el marcador global 12-0. Los de Chester, Pensilvania, se quedaron a una anotación de igualar lo hecho por Cincinnati FC, que este miércoles venció a Universidad O&M por marcador 9-0, 13-0 en el global.

Geiner Martínez en celebración en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Sin embargo, ninguna de las dos eliminatorias se acercó a la mayor goleada en la historia de la Concachampions, la cual data de 1976. En aquella ocasión, Voorwaarts de Surinam se impuso 20-1, 8-1 en la ida y 12-0 en la vuelta, a Christianburg de Guyana, y a la fecha se mantiene como la serie con más goles en el torneo.

Así fue la goleada de Philadelphia Union ante Defence Force

A pesar de los cinco cambios en la alineación titular, el equipo estadounidense mantuvo la misma superioridad vista en la ida y antes de los 15 minutos ya estaba arriba por tres goles. Geiner Martínez abrió el marcador al 7' y tres minutos más tarde Jovan Lukic marcó desde los once pasos.

Al 12', Stas Korzeniowski firmó el primero de su doblete, el cual concretó a los tres minutos de iniciado el segundo tiempo. Al minuto 53, Ben Bender sentenció la manita, pero no el equipo de Philadelphia no se confirmó y sumó dos tantos más gracias al doblete de Cavan Sullivan al 76' y al 88'.

Jugadores de Philadelphia Union felicitan a Jovan Lukic en la goleada ante Defence Force | MEXSPORT

¿Cuándo se enfrentarán América y Philadelphia Union?

Por ahora, las fechas exactas de los partidos de Octavos de Final no están confirmadas. No obstante, está previsto que los partidos de ida se celebren entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo; en el caso de América, el primer juego se disputará en el Subaru Park.

Jovan Lukic festeja su gol contra Defence Force en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT