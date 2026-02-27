Neymar 'rinde homenaje' a Vinicius con festejo en el triunfo de Santos

Neymar volvió a ser protagonista con el Santos tras marcar dos goles en la victoria 2-1 sobre el Vasco da Gama, en partido correspondiente a la cuarta ronda de la Serie A, el Campeonato Nacional Brasileño. Sin embargo, más allá del resultado, el delantero se llevó la atención por un festejo que posteriormente explicó como un homenaje a Vinicius Junior.

Desde los primeros minutos, Neymar se convirtió en el eje ofensivo del Santos, encarando constantemente a la defensa rival y generando peligro tanto en jugadas individuales como a balón parado. Su influencia se reflejó pronto en el marcador.

Esta buena actuación vino después de que se revelara que no sería parte de la convocatoria de Carlo Ancelotti para la próxima Fecha FIFA. Con esto, su participación en la próxima Copa del Mundo parece ser casi imposible.

Neymar Jr. tras perder ante Novorizontino | @neymarjr

Neymar abrió el marcador

Al minuto 25, tras un centro preciso de Moisés, Neymar controló el balón dentro del área y definió con un disparo bajo y potente al ángulo derecho, colocando el 1-0 para el conjunto local. El gol confirmó el dominio inicial del Santos y el buen momento individual del atacante.

Antes del descanso, el Vasco da Gama logró empatar el encuentro. Cauan Barros aprovechó una asistencia de Carlos Andrés Gómez para vencer al guardameta y poner el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

El segundo gol y el festejo dedicado a Vinicius Junior

Ese momento llegó al minuto 61, cuando Neymar se internó en el área y definió con un toque sutil por encima del portero Léo Jardim, firmando el 2-1 definitivo. La jugada selló su doblete y aseguró tres puntos para el Santos.

Tras marcar, el delantero se dirigió a una de las esquinas del campo haciendo la señal de silencio y, posteriormente, bailó junto al banderín de córner, una celebración similar a la que ha realizado Vinicius Junior en compromisos recientes con el Real Madrid.

Neymar y Santos de Brasil caen ante Corinthians | x: @SantosFC

Al finalizar el encuentro, Neymar explicó el significado del festejo y confirmó que estaba dedicado al atacante madridista. “El baile es alegría y espontaneidad. Una forma de liberar tensiones tras un período difícil y de demostrar que estamos unidos, confiados y que seguiremos trabajando. Esta celebración es para todos…

"La otra cosa es que el baile era para Vinicius Junior. Le dije que cuando marcó su primer gol allí en Portugal y fue objeto de insultos, racismo y todo eso, le dije: ‘Cuando marques un gol, celébralo igual, porque si yo marco un gol, haré lo mismo’”, declaró.

Vinicius ha recibido múltiples críticas debido a sus festejos | AP

En los minutos finales, el Vasco presionó en busca del empate, pero el Santos logró sostener la ventaja. El doblete de Neymar marcó el desarrollo del encuentro y cerró una actuación decisiva del exjugador del Barcelona en el campeonato brasileño.