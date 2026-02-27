Tottenham al borde del abismo: el croata no tiene el control, el gigante amenaza con el descenso al Championship

Peligrosamente posicionados a solo cuatro puntos de la zona de descenso en la Premier League tras una derrota en casa por 4-1, los Tottenham Spurs deben resolver una multitud de problemas. No han ganado un partido de liga en 2026, y solo han logrado dos victorias desde el 26 de octubre de 2025. Esto significa que, sin contar al colista Wolverhampton, el Tottenham, decimosexto, tiene la peor racha de toda la liga.

Igor Tudor, el nuevo entrenador interino, se enfrenta a una plantilla diezmada por las lesiones, mientras que al mismo tiempo le espera una eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. Todo esto lo intenta manejar mientras introduce nuevas ideas y se esfuerza por evitar un escenario impensable: el descenso al Championship.

Desde 1950, los Spurs solo han pasado una temporada fuera de la máxima categoría, y eso fue en la lejana 1977/78.

Tottenham perdió ante Arsenal y se acercan a la zona de descenso | AP

¿Tienen fuerzas para la permanencia?

En los 11 partidos restantes de la Premier League, el Tottenham visitará a los Wolves, mientras que en casa recibirá a rivales directos en la lucha por la permanencia: Crystal Palace, Brighton, Nottingham Forest y Leeds. Sin embargo, su rendimiento en el Tottenham Hotspur Stadium esta temporada es, francamente, terrible. ¿Pueden siquiera esperar un cambio de rumbo contra equipos que están en una situación similar?

Con solo dos victorias y apenas 10 puntos de 42 posibles, solo los Wolves han sumado menos puntos en casa. Aunque los expertos en análisis deportivo de la empresa "Opta" estiman las posibilidades de descenso en solo un 4,84%, a los aficionados del Tottenham les preocupa el dato de que su equipo solo suma 0,67 puntos por partido desde la victoria contra el Everton en octubre. Si el Tottenham no detiene esta caída libre, ese promedio les daría solo siete puntos más, lo que significaría que terminarían la temporada con un total de 36.

"Me sorprendería mucho que no lograran salir de esta. Los partidos que vienen son enormes. Creo que tendrán la fuerza justa. El hecho de que estemos hablando del descenso del Tottenham es increíble. Completamente absurdo. Ya sea que culpes a la selección de jugadores o a los propietarios, sería una catástrofe para el club. He oído a algunos aficionados sugerir que el descenso sería curativo, pero no estoy de acuerdo con eso", comentó Danny Murphy, exfutbolista del Tottenham

Spurs cayó ante Newcastle y se acercan al descenso | AP

Una plantilla diezmada necesita una mejor mentalidad

El Tottenham terminó la temporada pasada en el puesto 17, pero nunca estuvo en peligro real de descenso mientras el entonces entrenador Ange Postecoglou lidiaba con una plantilla lesionada y se centraba en Europa. Aunque la forma en la liga sufrió, marcaron 64 goles, y la temporada culminó con la conquista de la Europa League al vencer al Manchester United el pasado mayo, lo que les aseguró un billete para la Champions League.

Sin embargo, el rendimiento ofensivo esta temporada es decepcionante. Para alcanzar el número de goles de la campaña pasada, tendrían que marcar una media de 2,45 goles por partido hasta el final del campeonato. Las ausencias a largo plazo de Dejan Kulusevski y James Maddison no han ayudado en absoluto, y el equipo diezmado estuvo sin un total de 11 jugadores el pasado fin de semana, lo que es significativamente más que cualquier otro club de la Premier League.

Igor Tudor busca soluciones para el mal paso del Tottenham | AP

El descenso como un shock a largo plazo, no solo un revés momentáneo

Numerosos informes de los medios ya destacan las catastróficas consecuencias financieras que traería un descenso. El club se enfrentaría indudablemente a un golpe enorme si comenzara la temporada 2026/27 en la segunda categoría.



Los ingresos por derechos de televisión, entradas y contratos comerciales se reducirían drásticamente. Los últimos datos muestran que el presupuesto salarial asciende a unos 254 millones de libras, mientras que el promedio en el Championship es de solo 38 millones. Además, habría un "efecto dominó" en los traspasos, no solo por la calidad de los jugadores que podrían atraer, sino también por la obligación de pagar 337 millones de libras en deudas por cuotas de traspasos anteriores.