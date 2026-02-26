Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"

Keylor Navas es actualmente la figura más importante en la plantilla de Pumas, pues más allá de su extenso palmarés, el costarricense ha demostrado su profesionalismo y calidad, al grado de convertirse en el líder y referente para sus compañeros y también para la afición. El arquero auriazul termina contrato en verano, pero hasta ahora, no ha recibido oferta de renovación según sus declaraciones.

El arquero tico aseguró que se encuentra feliz en Pumas, gracias a sus compañeros y al cuerpo técnico, además de la afición que lo ha arropado de la mejor manera, por lo que su deseo de continuar en Universidad Nacional es firme, pero todavía no recibe alguna oferta para renovar su contrato.

Keylor Navas festejando el gol de Angulo | MEXSPORT

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su continuidad en Pumas?

Incluso, el ex portero del Real Madrid expresó que si en diciembre le hubiera llegado un ofrecimiento, ya habría firmado su contrato, sin embargo, Navas define toda esta situación como que “no tiene nada que firmar”.

“Ya termina la temporada y yo termino contrato. Si por mí hubiera sido, creo que si se hubieran acercado desde diciembre yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema. Pero la realidad es que la gente me dice: ‘No te vayas, quédate, renueva’, pero no tengo nada que firmar. El club no me ha hecho ninguna oferta ni se han acercado a hablar conmigo”, dijo Navas en entrevista con Kery!News.

Nathan Silva y Keylor Navas | IMAGO7

El amor de Navas por Pumas

Navas explicó su amor por Universidad Nacional, club con el que se ha identificado fuertemente por los aficionados y la cultura, lo que lo mantiene feliz en la institución y con las ganas de analizar su continuidad al firmar un nuevo acuerdo.

“Estoy muy contento aquí porque llegamos a un club donde los compañeros y el cuerpo técnico me recibieron súper bien. La afición también, es increíble cómo me muestra el cariño en el estadio. Es muy bonito; en la calle también, uno agradece muchísimo. Trato de tomar la vida como debe ser, viviendo el día a día, disfrutando y dando todo por los Pumas, porque soy un Puma más. Desde que llegué aquí, siempre que estoy en un lugar que me identifico con el equipo, con su afición y su cultura”, agregó Keylor Navas.

Keylor Navas atajando un balón en duelo ante Rayados | MEXSPORT

Mientras se define su futuro, Keylor Navas no deja el profesionalismo que lo ha caracterizado durante su estancia en Pumas. La afición anhela que se quede más tiempo, el arquero abre la puerta y todo está en manos de la directiva para ofrecerle un nuevo contrato.