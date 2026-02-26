¿Amigos o enemigos? Cristiano Ronaldo responde a las declaraciones de Rúben Neves con un DUNK

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención en la Saudi Pro League no solo por su anotación 965, sino también por una celebración polémica que interpretó como respuesta directa a un comentario que hizo Rúben Neves hace unos días.

Indirectas, muy directas

En el partido en el que su equipo, Al-Nassr, goleó 5–0 al Al Najma, Cristiano Ronaldo abrió el marcador desde el punto penal y estrenó una celebración inusual: simuló un gesto de “slam dunk” de básquetbol al estilo de una volcada, en lugar de su tradicional “Siu”. Esta acción fue rápidamente interpretada en redes sociales como una provocación relacionada con las declaraciones recientes de Rúben Neves, quien había criticado la actuación de los árbitros en la liga comparando ciertas jugadas dentro del área con baloncesto o handball.

Rúben Neves l AP

Ronaldo sigue ampliando su legado

Más allá de la polémica, el tanto significó un nuevo gol en la cuenta personal del astro portugués, quien continúa ampliando su registro goleador en busca de los 1000 goles.

Mientras tanto, la victoria mantiene a Al-Nassr por la cima de la Saudi Pro League, en una temporada donde cada detalle —dentro y fuera del campo— parece tener un mensaje implícito.