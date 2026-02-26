¿A qué hora y dónde ver el Sorteo de Octavos de Final de la Europa League?

La emoción de la fase eliminatoria está por comenzar en la UEFA Europa League. Este viernes se llevará a cabo el esperado Sorteo de los Octavos de Final, donde los equipos clasificados conocerán su camino rumbo a la gran final del torneo continental.

Fecha y hora del sorteo

La ceremonia se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026 en punto de las 13:00 horas (tiempo de España), lo que equivale a las 06:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Dónde se realizará?

El evento tendrá lugar en la sede oficial de la UEFA, ubicada en Nyon, Suiza, donde tradicionalmente se desarrollan los sorteos de las competiciones europeas.

Trofeo de la UEFA Europa League | AP

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo?

El sorteo se podrá disfrutar por ESPN y Fox Sports, que suelen transmitir los sorteos de las máximas competencias europeas.

La ceremonia estará disponible en la página oficial de la UEFA (UEFA.com) y en plataformas digitales de la UEFA, donde se podrá seguir en vivo de forma gratuita.

Durante el evento no solo se definirán los cruces de los octavos de final, sino que también quedará trazado el camino hacia cuartos de final y semifinales, aumentando la expectativa entre los clubes y aficionados.