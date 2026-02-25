México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?

Mexico continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo de este verano y, con tan sólo 100 días de camino, el equipo quiere llegar de la mejor manera. Ante esto, el Tri se medirá ante Islandia este miércoles en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Este duelo forma parte de la preparación de ambas selecciones en el calendario internacional de 2026. Para el Tricolor, este será el tercer partido en el año y el último previo a la primera Fecha FIFA del año. Aunque los nórdicos no jugarán en el mundial, este duelo servirá para la Fase de Grupos del Mundial.

¿Cómo llegan los equipos?

México llega a este encuentro con un buen momento, habiendo ganado sus dos partidos más recientes aunque dejando múltiples dudas. El equipo de Javier Aguirre logró vencer tanto a Bolivia como a Panamá en encuentros amistosos a finales de enero.

Sin embargo, antes de estas victorias, el equipo azteca atravesó un periodo muy complicado en el que acumularon seis partidos consecutivos sin ganar. En esta racha se midieron exclusivamente ante equipos que asistirán a la Copa del Mundo y destacan las derrotas ante Paraguay (1-2) y ante Colombia (4-0).

Selección Mexicana en duelo ante Panamá | IMAGO7

Por su parte, Islandia viene de un momento complicado pues sus últimos partidos se dieron en compromisos por la Clasificación Mundial de la UEFA. El equipo quedó eliminado del torneo internacional al quedar tercero en su grupo.

Aun así, su partido más reciente terminó en una victoria ante Azerbaiyán, pero también sufriendo derrotas ante Ucrania y Francia. Este partido representa una oportunidad importante para el conjunto europeo de tener buena exposición de cara a la Nations League que disputarán en septiembre.

Islandia viajó a México para medirse ante el Tri en Querétaro | MEXSPORT

México afrontará el partido de este miércoles con una plantilla alterna a la que apunta a ir al Mundial, esto debido a no ser Fecha FIFA. Futbolistas destacados como Raúl Jiménez, Johan Vásquez, Edson Álvarez o Guillermo Ochoa no dejarán Europa y seguirán con sus equipos. Mientras que, la alineación estará comandada por los jugadores de la Liga MX.

Por su parte, Islandia tampoco contará con sus figuras. Hákon Arnar Haraldsoon (LOSC Lille), Albert Gudmunsson (Fiorentina), Isak Jóhannesson (FC Koln) y Mikael Ellertsson (Genoa), no fueron convocados y se mantendrán con sus equipos. Aun así, los islandeses buscarán mejorar su rendimiento tras resultados irregulares en sus últimos compromisos internacionales.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Historial entre ambos

El último enfrentamiento entre estas selecciones se produjo el 30 de mayo de 2021, cuando México venció a Islandia por 2-1 en un partido amistoso. Anteriormente, se habían enfrentado en marzo de 2018, con victoria para México por 3-0, y en febrero de 2017, donde los mexicanos también se impusieron por 1-0.

El historial reciente favorece claramente a la selección mexicana, que no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro enfrentamientos contra los islandeses, incluyendo un empate 0-0 en noviembre de 2003.

¿Donde y cuándo ver?

El partido de la Selección Mexicana se llevará a cabo este miércoles en el Estadio Corregidora en punto de las 20:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por televisión abierta por Canal 5 y Azteca siete, así como por TUDN y Azteca Deportes y Vix en Streaming.