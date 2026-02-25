Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sergio Mayer ya tiene suplente en la Cámara de Diputados; hoy rindió protesta

El Pleno de la Cámara de Diputados dio la bienvenida al nuevo legislador / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 19:28 - 24 febrero 2026
Luis Morales Flores asume como diputado tras la licencia indefinida del morenista para entrar a “La Casa de los Famosos”

Mientras Sergio Mayer anda haciendo de las suyas dentro del reality “La Casa de los Famosos”, en San Lázaro ya hay relevo oficial. Este día, Luis Morales Flores rindió protesta como diputado suplente en el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de que al legislador morenista se le concediera licencia por tiempo indefinido.

La toma de protesta ocurrió antes de la discusión sobre la reducción de la jornada laboral. Fue el presidente en turno de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien formalizó la incorporación del nuevo integrante de la bancada.

“Sea usted bienvenido, señor diputado. Saludos a los familiares que lo acompañan y a las autoridades de Temoaya, autoridades otomíes”, expresó.
Luis Morales Flores rindió protesta como diputado suplente de Sergio Mayer / Especial

Morales Flores figura como diputado plurinominal y en su perfil curricular se detalla que es comerciante en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

La licencia de Mayer y el proceso interno en Morena

Sergio Mayer solicitó licencia para participar en el reality show, argumentando que su presencia en el programa serviría como plataforma para visibilizar la cultura latina, particularmente en el contexto político con Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión no pasó desapercibida dentro de Morena. La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, informó que ya se inició un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Mayer pidió licencia a su cargo por tiempo indefinido para poder entrar a La Casa de los Famosos de Telemundo / Especial

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que desde que solicitó licencia, Mayer dejó de percibir sueldo como legislador y precisó que la Comisión únicamente puede amonestarlo o apercibirlo.

El antecedente: Morales impugnó su propia designación

El ahora diputado ya había sido noticia en 2024, cuando impugnó ante el Tribunal Electoral su designación como suplente de Mayer, al señalar que por su condición de adulto mayor y persona con discapacidad debía acceder al Congreso mediante acciones afirmativas.

“He impugnado mi asignación como diputado federal suplente de Sergio Mayer Bretón porque confío en que la justicia prevalecerá. Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado en este camino. ¡La lucha sigue, y juntos lograremos el cambio que merecemos!”, declaró entonces en un video difundido en redes sociales.
Luis Morales Flores se describe como comerciante en la Central de Abasto de la Ciudad de México / Especial

El recurso fue desechado por los magistrados electorales y Mayer asumió el cargo legislativo en su momento. Hoy, tras la licencia del actor y político, Morales Flores finalmente ocupa la curul en San Lázaro.

