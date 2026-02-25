UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh en CDMX: Todo lo que debes saber del regreso del octágono

El octágono más importante del mundo regresa a la Ciudad de México con UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh. Este sábado 28 de febrero, la mayor fiesta latinoamericana de las artes marciales mixtas vuelve a la Arena Ciudad de México, en un evento que promete grandes peleas.

Desde Brandon Moreno, el primer peleador nacido en México en coronarse campeón de UFC, hasta destacados representantes de Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y otros países, UFC México no solo es un evento para mexicanos, sino uno de los escenarios más importantes para latinos fuera de Estados Unidos.

La cartelera estelar está encabezada por “Assassin Baby” Brandon Moreno, quien tras una derrota reciente —que lo ha colocado en el número 6 del ranking— buscará escalar nuevamente posiciones ante el inglés Lone’er Kavanagh (actual número 15).

Kavanagh entrenando para la noche del 28 de febrero | X: @ufc

En la co-estelar, David “El Doctor” Martínez (clasificado No. 10) asumirá el reto de medirse ante una leyenda para los fanáticos latinos como Marlon “Chito” Vera (No. 9). Martínez, originario de Ecatepec, Estado de México, se metió al Top 10 en apenas dos peleas y quiere continuar aprovechando las oportunidades para consolidar uno de los ascensos más meteóricos del circuito.

Además de ellos, otros mexicanos que participarán incluyen a Daniel Zellhuber, Edgar Cháirez, Imanol Rodríguez, Santiago Luna y Cristian Quiñonez. En cuanto a los latinoamericanos destacan Marlon Vera (Ecuador), Felipe Bunes, Ryan Gandra y Douglas Silva (Brasil), Kevin Borjas (Perú), José Medina (Bolivia), Ailín Pérez y Sofía Montenegro (Argentina), Javier Reyes (Colombia) y Erik Silva (Venezuela), entre otros.

¿Aún quedan boletos para UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh?

Sí: por primera vez desde que la UFC visita tierras aztecas, aún hay boletos disponibles en medio de la Fight Week. Puedes conseguir tus entradas a través de Superboletos, con rangos de precio desde aproximadamente $2,008 hasta $14,750 pesos mexicanos.

¿Dónde y a qué hora ver UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh?

La UFC México 2026 —como se conoce el evento anual de UFC en territorio mexicano— tendrá como sede, una vez más, la Arena Ciudad de México, pero si no puedes asistir, esta vez podrás seguirla exclusivamente por Paramount+.

Las peleas preliminares comenzarán aproximadamente a las 4:00 p.m. (hora del centro de México).

La cartelera estelar está programada para iniciar alrededor de las 7:00 p.m. (CDMX), con la pelea estelar entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh pautada para ese bloque.

Brandon Moreno festejando una de sus victorias | X: @ufc

¿Cuál es la cartelera principal de UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh?