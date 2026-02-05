Cambio de última hora en UFC México: Brandon Moreno tiene nuevo rival

La cartelera estelar de UFC en la Ciudad de México, programada para el 28 de febrero en la Arena CDMX, ha sufrido una modificación importante. El combate principal que enfrentaría a Brandon Moreno con Asu Almabayev ha sido cancelado debido a una lesión del peleador kazajo.

Almabayev se vio forzado a retirarse del evento tras sufrir una lesión en la mano derecha durante su campamento de preparación, justo antes de su viaje a la capital mexicana. Esta situación lo deja sin ninguna posibilidad de competir.

Sin embargo, el excampeón mexicano no se quedará sin pelea en su quinta presentación en el país. La organización actuó con rapidez y ya ha confirmado a un sustituto: el inglés Lone’er Kavanagh será el nuevo contrincante de Moreno a finales de mes.

¿Quién es el nuevo oponente, Lone’er Kavanagh?

A sus 26 años, Kavanagh es parte de una nueva ola de talento en la división de las 125 libras. Con un récord invicto de dos victorias en UFC, se ganó su contrato tras una impresionante actuación en el Dana White's Contender Series, donde noqueó a su rival en el primer asalto. Su estilo se caracteriza por ser agresivo y dominante, con un fuerte enfoque en el boxeo y potentes patadas.

Este cambio de oponente representa un desafío significativo para Brandon Moreno, quien deberá ajustar su estrategia y preparación a menos de un mes del combate para contrarrestar las fortalezas de Kavanagh.

El evento en México será crucial para ambos. Una victoria para Moreno lo mantendría en la élite de la división de peso mosca y lo acercaría a una nueva oportunidad por el título.

Para el inglés, actualmente en el puesto 15 del ranking, un triunfo sobre un excampeón significaría un salto cualitativo en su carrera y consolidaría su ascenso en la categoría.

