¡Otra vez el cubrebocas! Lo decretan obligatorio por brote de sarampión

Como si no hubiéramos aprendido la lección, en Jalisco el sarampión está haciendo de las suyas y ya encendió las alertas de salud. La Secretaría de Salud estatal no se anduvo con rodeos y ordenó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida aplica para alumnos y personal de planteles educativos en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos. ¿La razón? El repunte preocupante de casos activos.

Los casos de sarampión en los estados continúan aumentando / FREEPIK

"Derivado del análisis de la situación epidemiológica actual del sarampión en el estado de Jalisco, así como del incremento de casos registrados entre el alumnado y el personal de los planteles educativos, se instruye como medida preventiva, el uso obligatorio de cubrebocas en los planteles escolares de los municipios con mayor transmisión de la enfermedad", señaló la dependencia.

Ya hay escuelas con clases virtuales

La orden fue turnada al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, y la implementación será por los próximos 30 días. Así que si pensabas que el cubrebocas ya era historia… piénsalo otra vez.

Hasta el momento, 22 escuelas han regresado parcialmente a clases virtuales. En tres planteles de San Pedro Tlaquepaque, todo el alumnado ya está en casa tomando clases en línea. Otras zonas con brotes activos incluyen Tala, Atotonilco y Tomatlán.

Los alumnos, docentes y personal escolar deberán usar obligatoriamente el cubrebocas / FREEPIK

Jalisco, primer lugar nacional en casos

Hasta el 3 de febrero se reportaron mil 113 casos acumulados de sarampión, de los cuales más de 400 siguen activos. Con esto, Jalisco se coloca como el estado con más incidencia de la enfermedad a nivel nacional.

¿Y cómo saber si es sarampión?

Ojito con los síntomas. Si tú o alguien cercano tiene:

Fiebre de hasta 40 °C

Tos seca

Nariz congestionada

Ojos rojos y llorosos

Dolor de garganta

Sensibilidad a la luz

…mejor corre al médico. El sarampión no es juego y puede provocar complicaciones graves.