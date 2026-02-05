Infonavit 2026: Así puedes usar el Crediterreno para comprar un terreno

Comprar un terreno y construir la casa que siempre soñaste ya no es un privilegio para unos cuantos. El Infonavit tiene activo el programa “Crediterreno”, un esquema de financiamiento con el que puedes adquirir un terreno aunque ya hayas tenido otro crédito con el Instituto. ¿Qué necesitas? Aquí te lo explicamos.

“El esquema permite solicitar el crédito de manera individual y forma parte de las opciones que ofrece el Instituto para adquirir terreno, vivienda, construir, remodelar o pagar un crédito hipotecario, siempre que no exista incumplimiento previo con el Infonavit”.

El crédito puede ser de hasta el 100% del menor valor entre el avalúo y el precio de compra / FREEPIK

¿Qué es el Crediterreno Infonavit?

Es un crédito para trabajadores afiliados al Infonavit que quieren comprar un terreno habitacional, ya sea para construir después, a su ritmo, o simplemente como inversión.

Y sí, puedes aplicar incluso si ya tuviste un crédito Infonavit antes, siempre que no hayas tenido atrasos ni hayas recibido apoyos para cubrir adeudos.

Puede pedir tu Crediterreno incluso si ya tuviste un crédito Infonavit antes / FREEPIK

¿Qué requisitos debe cumplir el terreno?

El Infonavit no te presta para cualquier pedazo de tierra. El terreno debe cumplir con las siguientes condiciones:

Uso habitacional o mixto

Libre de gravamen

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad

Contar con documentos como uso de suelo, alineamiento y número oficial

Estar en zona urbana, semiurbana o rural con acceso a servicios básicos (o que pueda tenerlos)

No estar en zonas de riesgo: nada de áreas inundables, fallas geológicas, ni cerca de ductos o líneas de alta tensión.

“El cumplimiento de estos requisitos se verifica mediante un avalúo o dictamen técnico, cuyo costo corre por cuenta del solicitante”.

El terreno a comprar debe cumplir con las siguientes condiciones / FREEPIK

¿Y cuánto te presta el Infonavit?

El monto puede ser de hasta el 100% del menor valor entre el avalúo y el precio de compra. El crédito va de 1 a 15 años y hay un límite de edad: la suma de tu edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años (o 75, si eres mujer).

Además, el terreno queda como garantía y el crédito incluye:

Seguro de vida

Seguro por incapacidad

Fondo de protección de pagos

Prórroga por desempleo

Pagos anticipados sin penalización