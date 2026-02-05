‘Es el mejor de México’: Raphael Veiga se rinde en elogios para el América

En un periodo de menos de una semana lleno de altas y bajas, el jugador brasileño, Raphael Veiga, llegó a las Águilas del América para convertirse en el nuevo ‘10’ del equipo. Desde su aterrizaje en México hasta su primer entrenamiento Coapa, el medio ofensivo ha tenido en claro una sola cosa, está en el club más grande.

Veiga es nuevo jugador del América l X:raphaelveiga23

‘América es el mejor de México’

Desde que fue presentado con las Águilas, Veiga fue claro en una sola cosa, la grandeza del cuadro 16 veces campeón de Liga MX. El jugador de 30 años expresó en más de una ocasión su sentir del cuadro azulcrema y su gente, llenando de elogios a todo lo que este representa.

“El América es el mejor de México, tiene una afición apasionante, es un club con una historia muy bonita y tiene un estadio maravilloso, histórico”, declaró el ex jugador del Palmeiras.

Veiga es nuevo jugador del América l X:ClubAmerica

Además de sus declaraciones, Veiga ya estuvo presente en el Estadio Cuidada de los Deportes viendo a su nuevo equipo, además de que ya vivió sus primeros entrenamientos con la playera del azulcrema.

¿Cuándo puede debutar Veiga con América?

Pese a que el brasileño arribó a la CDMX el sábado, este no pudo estar disponible para la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, esto por un tema de reglamento. Por su parte, en Liga MX ya estará disponible para el juego de la Jornada 5 ante Rayados, pues ya recibió su VISA de trabajo.

Raphael Veiga presente en victoria de América | IMAGO7

Pese a que no vería minutos, Veiga no viajó con el equipo de Coapa ya que tuvo que presentar sus últimas pruebas en el nido, además de tramitar su VISA. Aunque todo queda en decisión de André Jardine, es muy probable que el dorsal ‘23’ ya esté en la banca para el siguiente duelo.

El siguiente duelo para el América será crucial en la Tabla General, pues tras un ‘débil’ inicio en el Clausura 2026, las Águilas buscarán volver a sumar tres puntos cuando reciban en casa a los Rayados de Monterrey, equipo que recientemente empató 1-1 en la Liga de Campeones de la CONCACAF.