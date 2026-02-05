Monterrey consigue un agónico empate ante el Xelajú

Rayados de Monterrey rescató un valioso empate 1-1 ante Xelajú en el juego de ida de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, disputado en territorio guatemalteco, en un duelo que tuvo emociones hasta el final.

El conjunto visitante avisó apenas al minuto 2, cuando Joaquín Moxica conectó un remate de cabeza desde el centro del área, pero el disparo fue bien contenido por el arquero de los locales. Xelajú buscó imponer condiciones desde el arranque, presionando alto y aprovechando su localía.

Rayados respondió rápidamente y al minuto 7 estuvo muy cerca de abrir el marcador. Lucas Ocampos remató de cabeza tras un tiro de esquina, pero el balón se estrelló en el travesaño.

El partido mantuvo intensidad en los primeros minutos. Al 10, Jesús López desperdició una clara oportunidad para Xelajú con un remate de pierna izquierda desde el interior del área que se fue desviado. Más tarde, al 19, Íker Fimbres probó desde fuera del área con la derecha, pero su disparo pasó apenas a un costado del palo izquierdo.

En la segunda mitad, Monterrey insistió al ataque y nuevamente Fimbres lo intentó al minuto 53 con un disparo de larga distancia que se fue por encima del arco. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse al empate sin goles, Xelajú encontró recompensa.

Al minuto 83, Joffré Escobar adelantó al conjunto guatemalteco tras rematar dentro del área, luego de que el balón le quedara servido tras un intento de cabeza que terminó desviándose en la pierna. El gol encendió el estadio y puso contra las cuerdas a Rayados.

Cuando todo parecía definido, apareció la experiencia. Al 91, Jesús “Tecatito” Corona sacó un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área para igualar el marcador y darle a Rayados un empate clave como visitante.