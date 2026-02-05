República Dominicana se impone a Panamá en el juego con más carreras en la historia de la Serie del Caribe

Los Leones del Escogido confirmaron su condición de favoritos en la Serie del Caribe 2026 al imponerse en un duelo de locura 16-15 a los Federales de Chiriquí, en un partido que quedará marcado en la historia del torneo. El conjunto dominicano, bicampeón de la LIDOM y vigente monarca caribeño, mantuvo su paso perfecto y mejoró su récord a 3-0 en Guadalajara.

Leones del Escogido de Panamá I MEXSPORT

Desde el primer inning quedó claro que sería un choque fuera de lo común. Ambas novenas desataron una ofensiva explosiva que convirtió el diamante en un auténtico festival de batazos. Los lanzadores sufrieron ante la contundencia de los maderos y el marcador se movió constantemente ante la sorpresa de los aficionados presentes.

Los Leones mostraron carácter en los momentos clave. Cada vez que Panamá amenazó con tomar el control, la ofensiva dominicana respondió con ataques oportunos y producciones en cadena que mantuvieron la ventaja. La experiencia del campeón terminó inclinando la balanza en un cierre no apto para cardíacos.

Por su parte, los Federales de Chiriquí, ahora con marca de 0-3, dejaron escapar una oportunidad de oro para mantenerse con vida en el torneo. A pesar de su feroz reacción ofensiva, los detalles defensivos y el pitcheo en entradas decisivas terminaron pesando en su contra.

Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe 2026 I MEXSPORT

Juego histórico: récord de más carreras en la Serie del Caribe

El 16-15 no solo significó la tercera victoria consecutiva de los Leones del Escogido, sino que también rompió el récord como el juego con más carreras en la historia de la Serie del Caribe. Las 31 anotaciones combinadas superaron una marca que había permanecido intacta durante décadas.

El registro anterior correspondía al histórico duelo del 6 de febrero de 1990, cuando México (Naranjeros de Hermosillo) venció 20-8 a Puerto Rico (Senadores de San Juan) en un encuentro que sumó 28 carreras. Ahora, el enfrentamiento entre dominicanos y panameños ocupa el primer lugar en los libros del certamen caribeño.

Panamá en el juego contra México Rojo en la Serie del Caribe I MEXSPORT

Leones del Escogido avanzan a semifinales

Con tres triunfos en fila, los Leones aseguraron su boleto a las semifinales de la Serie del Caribe 2026 y ratificaron su candidatura al bicampeonato regional. El equipo dominicano ha demostrado poder ofensivo, profundidad en el roster y temple en escenarios de alta presión.

En contraste, los Federales de Chiriquí deberán esperar una combinación de resultados en Guadalajara y depender de lo que hagan México, Puerto Rico y República Dominicana en los próximos compromisos. La Serie del Caribe 2026 ya tiene su partido más explosivo y, con él, a un Escogido que sigue escribiendo historia.