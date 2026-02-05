Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Expulsan a actriz de La Casa de los Famosos por comentario racista a un compañero

Las críticas al programa colombiano no se hicieron esperar por su contenido / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 19:50 - 04 febrero 2026
Johanna Fadul habló de más en el ‘posicionamiento’ del fin de semana y eso le costó su participación

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia reventó redes, luego de que la actriz Johanna Fadul fuera expulsada de manera inmediata tras lanzar un comentario racista contra uno de sus compañeros, en pleno programa en vivo.

Lo que parecía una noche más dentro del reality, se transformó en un escándalo sin precedentes.

Johanna Fadul lanza a Campanita un comentario racista por el color de su piel / Especial

¿Qué pasó dentro de la casa?

Durante la dinámica de “posicionamiento” —una sección en la que los participantes se dicen sus verdades en la cara— Fadul protagonizó un tenso intercambio con el influencer y bailarín “Campanita”, una de las figuras más queridas por el público.

“Tu alma como tu mente están igual de oscuras como tu color de piel”, dijo la actriz, cruzando la línea de la tolerancia. 

El comentario provocó una reacción inmediata de incomodidad entre los habitantes… y de furia en redes sociales.

La producción sin pensarlo dos veces, sacó a la actriz del reality / Especial

La producción no lo dudó: expulsión inmediata

Pocos minutos después del incidente, el famoso “Jefe” del programa interrumpió la emisión con un anuncio tajante: Johanna Fadul quedaba expulsada de inmediato por violar las reglas de convivencia y caer en discurso de odio.

No hubo ceremonia, ni despedida, ni maleta: salió por la puerta trasera, mientras sus compañeros quedaban helados ante la decisión.

¿Por qué su salida impactó tanto?

Fadul era una de las cartas fuertes de esta temporada. Reconocida por su papel en Sin senos sí hay paraíso, era vista como posible finalista y tenía una fuerte base de fans.

Pero en segundos, pasó de ser favorita del público a protagonista del escándalo más grande del reality.

Johanna Fadul tuvo que pedir disculpas por su comentario tan mal acertado / Especial

Las disculpas de Johanna Fadul

Horas después, Fadul rompió el silencio en redes sociales:

“Estoy devastada. Mis palabras fueron dichas en el calor del momento y no reflejan lo que soy ni lo que pienso”.

Pido perdón a ‘Campanita’ y a todas las personas que se sintieron ofendidas”. Sin embargo, la discusión sigue viva en redes: ¿una disculpa basta?, ¿hay lugar para errores así en la televisión actual?

ESTO FUE LO QUE PASÓ 👇🏻
