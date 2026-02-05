Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Vonn, "segura" de competir en Juegos Olímpicos pese a rotura total de ligamento en rodilla izquierda

Lindsey Von en competencia I AP
Associated Press (AP) 19:21 - 04 febrero 2026
La esquiadora ha competido en momentos importantes con una lesión antes y ha tenido éxito en el proceso

La esquiadora estadounidense de 41 años, Lindsey Vonn, está “segura” de que podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina a pesar de un desgarro del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que sufrió en un accidente hace cuatro días.

Lindsey Vonn esquiando I AP

Vonn dijo que el ligamento está “completamente roto”, además de contusiones óseas y “daño meniscal”

Después de tres días de fisioterapia y el consejo de los médicos, Vonn intentó esquiar el martes. No parecía estar cojeando al entrar y salir de una conferencia de prensa.

“Mi rodilla no está hinchada, y con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que puedo competir el domingo”, afirmó Vonn. “Y mientras haya una oportunidad, lo intentaré... Haré todo lo que esté en mi poder para estar en la línea de salida".

Lindsey Vonn en competencia I AP

Vonn se accidentó en un descenso en Crans-Montana, Suiza, el viernes y terminó en las redes de seguridad. Después de esquiar hasta el final del recorrido, fue trasladada en helicóptero para recibir atención médica.

Vonn es una de las mayores estrellas de los Juegos de Invierno, que comienzan el viernes con la ceremonia de apertura. Su primera carrera será dos días después en el descenso femenino el domingo. Luego, Vonn también planeaba competir en el Super G y en el nuevo evento combinado por equipos.

La sesión de entrenamiento de descenso femenino está programada para el jueves.

VonN en entrenamiento I AP

Ha tenido numerosas caídas y lesiones en su carrera. Una de las peores fue en el campeonato mundial de 2013 en Schladming, Austria, durante un Super G que también se llevó a cabo en condiciones difíciles.

Vonn se desgarró la rodilla derecha. Regresó la temporada siguiente, se lesionó de nuevo y se perdió los Juegos Olímpicos de Sochi 2014.

También estuvo golpeada antes del campeonato mundial de 2019, pero ganó el bronce en descenso antes de retirarse durante casi seis años.

Equipo estadounidense de invierno I AP
