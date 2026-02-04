Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

COI considera adelantar fechas de futuros Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno por el calor

Los aros olímpicos en Bormio, Italia, previo al inicio de la justa invernal | AP
Associated Press (AP) 16:01 - 04 febrero 2026
Trasladar la justa invernal interrumpiría la programación de otros eventos, además de que chocaría más directamente con el calendario de ligas como la NFL y NBA

Organizar futuros Juegos de Invierno tan pronto como en enero y los Juegos Paralímpicos de Invierno en febrero es una posibilidad debido a los efectos de las temperaturas más cálidas, afirmó el miércoles el Comité Olímpico Internacional (COI).

Cada medalla de los Juegos de Invierno se ha ganado en febrero desde que los Juegos Olímpicos de Innsbruck de 1964 comenzaron el 29 de enero, y trasladarlos a enero probablemente interrumpiría la programación de las históricas carreras y eventos de la Copa del Mundo. También chocaría más directamente con los calendarios de la NFL y la NBA.

Turistas se toman foto en los aros olímpicos en Cortina d'Ampezzo | AP
En el primer año de la presidencia de Kirsty Coventry, el COI se ha abocado a un análisis a fondo de los Juegos Olímpicos y cambiar las fechas de la edición de invierno es una opción. Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina se celebrarán del 6 al 15 de marzo.

"Tal vez también estemos discutiendo adelantar un poco los Juegos Olímpicos de Invierno. Hacerlo en enero porque tiene implicaciones para los Paralímpicos también", señaló Karl Stoss, el miembro del COI a cargo de supervisar la revisión del programa deportivo.

Bajo Thomas Bach, el predecesor de Coventry, el COI reconoció que el cambio climático es un desafío para encontrar futuros anfitriones y organizar competiciones. "(Marzo) es muy tarde porque el sol es lo suficientemente fuerte como para derretir la nieve", indicó Stoss, cuya natal Austria es una potencia tradicional en esquí alpino y salto de esquí.

El japonés Kokomo Murase en una práctica previo a los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina 2026 | AP
"Tal vez los Paralímpicos sean en febrero y la otra edición sea en enero. Eso también sería parte de nuestra discusión", añadió al margen de la reunión previa a los Juegos Olímpicos del COI en Milán.

Se espera que los más de 100 miembros del COI se reúnan nuevamente en junio para tomar decisiones sobre las revisiones olímpicas, en un programa llamado "Aptos para el Futuro", y si agregar nuevos deportes y eventos a los Juegos de Invierno de los Alpes Franceses de 2030. La edición de los Alpes Franceses se espera actualmente que se celebre del 1 al 17 de febrero y los Juegos de Invierno de Utah de 2034 del 10 al 26 de febrero.

Decoraciones de los Olímpicos en una calle en Bormio, Italia | AP
