Futbol Nacional

Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"

Moisés Muñoz revela pactos en el Tri | IMAGO7/MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:15 - 04 febrero 2026
El exportero de la Selección Mexicana aseguró que hay marcas que presionan a la FMF para subir jugadores a la Selección

A menos de seis meses para que arranque la Copa del Mundo la lista de Javier Aguirre aún no está cien por ciento definida y cada cuatro años siempre hay especulaciones, rumores y cuestionamientos sobre los convocados. Hoy, declaraciones de un exseleccionado nacional revelan lo que muchos temían; hay patrocinadores que meten mano y suben a jugadores al Mundial.

Moises Muñoz en su etapa en el Tri | IMAGO7

En entrevista con Álvaro Morales, el exportero de América y la Selección Mexicana, Moisés Muñoz, declaró que está cien por ciento seguro que en el Mundial de Brasil 2014 existió un futbolista de los 23 convocados que se subió a la lista final gracias a un importante patrocinador del Tri.

PATROCINADORES SUBEN JUGADORES AL TRI

"¿Hay intereses comerciales en la Selección? Por supuesto. ¿Hay patrocinadores que pueden llegar a poner jugadores? Yo sí lo creo"

"Tengo una idea muy amplia de jugadores y patrocinadores, por lo menos uno que estoy cien por ciento seguro que lo pusieron en un Mundial, me queda clarísimo"
México en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

En dicha Copa del Mundo 2014, Miguel Herrera tomó la difícil decisión de dejar a Muñoz fuera de la lista final y a pesar de que Álvaro Morales insinuó que el jugador "patrocinado" fue Guillermo Ochoa, Moi negó que se tratara del arquero mexicano, sin embargo, tampoco quiso revelar el nombre.

NO TODO ES EL PATROCINADOR

Después de la polémica aseveración, Moisés Muñoz aclaró que no es que el patrocinador por si solo hubiera obligado a la FMF a llevar a un jugador a la Copa del Mundo, si no que la marca presionó y el futbolista gracias a sus méritos deportivos terminó siendo convocado al Mundial.

"No es que lo haya puesto el patrocinador de la Selección, pero el patrocinador metió presión porque 'era su figura' para que estuviera ahí y posteriormente por merito propio llega al Mundial"
Moises Muñoz con TUDN | IMAGO7

Es importante señalar que la entrevista data del 8 de noviembre del 2024, sin embargo, sus declaraciones se viralizaron de nueva cuenta gracias a un clip que el propio Álvaro Morales subió a sus redes sociales.

