Futbol Internacional

Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle

Manchester City elimina a Newcastle | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:54 - 04 febrero 2026
El equipo dirigido por Pep Guardiola ya espera rival para intentar ganar el primer título de la temporada

El Manchester City certificó su clasificación a su décima final de la Carabao Cup tras imponerse con autoridad al Newcastle United. Con una victoria de 3-1 en el partido de vuelta disputado en el Etihad Stadium, el conjunto dirigido por Pep Guardiola cerró la eliminatoria con un contundente 5-1 global, eliminando así a los actuales campeones del torneo.

A pesar de contar con una ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida, el City no dio margen a la especulación. Apenas a los seis minutos del encuentro, Omar Marmoush, quien ocupó el lugar de Erling Haaland en el once inicial, aprovechó un error defensivo de los "Magpies" para abrir el marcador. Su disparo, desviado por la defensa, terminó superando al guardameta Aaron Ramsdale, extendiendo la brecha en el global de forma temprana.

Manchester City vence a Newcastle | AP

El Newcastle intentó reaccionar y generó peligro a través de Joe Willock y Anthony Gordon, pero se topó con la figura de James Trafford. El portero del City sostuvo la ventaja local con dos intervenciones clave en situaciones de mano a mano, frustrando las esperanzas de remontada visitante.

La falta de contundencia castigó al Newcastle, mientras que el City mostró su faceta más clínica:

Manchester City a la Final de la EFL Cup | AP

Al minuto 30 Marmoush firmó su doblete personal con un cabezazo certero tras un centro preciso.

Previo al descanso, al 43', Tijjani Reijnders aprovechó un balón suelto en el área para poner el 3-0 antes del entretiempo, sentenciando virtualmente la eliminatoria.

En el complemento, el equipo de Eddie Howe mostró una versión más agresiva. Anthony Elanga logró descontar al minuto 62 con un remate colocado al poste lejano, un gol de gran factura técnica que maquilló el resultado. Poco después, Harvey Barnes vio cómo el VAR anulaba lo que habría sido el segundo tanto para el Newcastle, apagando cualquier intento de gesta heroica.

Con este resultado, el Manchester City mantiene firme su paso en las competiciones domésticas y se prepara para disputar el título en Londres.

FINAL DE LA CARABAO CUP

La final de la Carabao Cup se llevará a cabo el próximo domingo 22 de marzo en el Estadio de Wembley, donde los "Citizens" se medirán ante el actual líder de la Premier League, el Arsenal, en un duelo que promete paralizar el fútbol inglés.

Manchester City vence 5-1 a Newcastle en el global | AP
