Futbol

Dominic Solanke rescata el empate para Tottenham ante Manchester City

Solanke festeja gol ante Manchester City | AP
David Torrijos Alcántara 12:35 - 01 febrero 2026
El delantero de los Spurs anotó un doblete y realizó una genialidad para sacar un punto del compromiso

Un espectacular gol de escorpión de Dominic Solanke permitió al Tottenham rescatar un punto en casa frente a un Manchester City que busca seguir en la carrera por el título ante Arsenal, que todavía lidera la clasificación de la Premier League.

El equipo de Pep Guardiola parecía tener el control total del partido tras una primera mitad en la que los goles de Rayan Cherki y Antoine Semenyo le otorgaron una cómoda ventaja de dos goles.

Tottenham y Manchester City se enfrentaron en Premier League |AP

Los locales se mostraron inofensivos durante los primeros minutos del segundo tiempo, hasta que un enredo en el área entre Solanke y el defensor del City, Marc Guehi, terminó con el balón en el fondo de la red, para recortar distancias para los Spurs.

Ese gol encendió a la afición local, que estalló en el minuto 70, cuando el delantero del Tottenham improvisó una genialidad para empatar el encuentro.

En acción | AP

Solanke conectó un centro con el talón, en un movimiento de escorpión, elevando el balón en una parábola perfecta por encima de Gianluigi Donnarumma, quien apenas pudo rozarlo con la punta de los dedos antes de que entrara en la portería.

Este sorprendente resultado deja al City a seis puntos de su rival, el Arsenal, en la cima de la clasificación. En lo que va del año, el equipo de Pep Guardiola solo ha sacado un triunfo de Premier League: ante Wolves el pasado 24 de enero.

En juego | AP
