Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
Chivas volvió a adueñarse del liderato de la Liga MX con una actuación contundente. El Guadalajara de Gabriel Milito firmó su novena victoria consecutiva en casa tras imponerse 5-0 a León, confirmando su gran momento futbolístico.
El conjunto rojiblanco no solo domina colectivamente, sino que también encuentra soluciones desde el banquillo. Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval fueron protagonistas al marcar junto a Armando González, sellando una victoria sólida.
Sandoval brilló por la banda derecha, desbordando constantemente y complicando a Sebastián Vegas con su velocidad y profundidad. Por su parte, Gutiérrez fue el motor creativo, conectando el mediocampo con el ataque y aportando claridad en cada jugada.
Aunque Guadalajara generó numerosas oportunidades, la falta de precisión evitó que el marcador se abriera antes. Fue hasta que Gutiérrez se animó con un disparo de media distancia que llegó el primer gol, desatando la euforia en el Estadio Akron.
En la segunda mitad, el partido tomó más intensidad. Fernando Beltrán regresó al estadio entre abucheos, mientras que Sandoval amplió la ventaja con un potente disparo. Más tarde, la expulsión de Jordi Cortizo dejó a León en desventaja, situación que Chivas aprovechó para sentenciar el encuentro.
El tercer gol llegó desde el punto penal, con González definiendo con seguridad para cerrar la goleada. La afición celebró una noche perfecta, en la que su equipo no solo ganó, sino que reafirmó su dominio en el torneo llegando a nueve anotaciones a sólo una del líder de goleo Joao Pedro
En la parte final del partido, apareció Ángel Sepúlveda, quien aprovechó un rebote y amplio la goleada para el 4-0 final y posteriormente Hugo Camberos puso cifras definitivas para convirtiendo en una fiesta total la casa del Guadalajara, en una noche mágica.
Con una exhibición por nota, el equipo de Gabriel Milito le brindó un repaso a León y ahora están a un solo juego de igualar la mejor racha en la historia del Estadio AKRON de 11 juegos sin derrota, convirtiendo su buen momento en historia pura.
Te puede interesar