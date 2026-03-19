Futbol

¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria

Brian Gutiérrez celebrando el gol anotado ante León | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 22:18 - 18 marzo 2026
El rebaño superó sin complicaciones a la fiera para llegar a los 27 puntos

Chivas volvió a adueñarse del liderato de la Liga MX con una actuación contundente. El Guadalajara de Gabriel Milito firmó su novena victoria consecutiva en casa tras imponerse 5-0 a León, confirmando su gran momento futbolístico.

El conjunto rojiblanco no solo domina colectivamente, sino que también encuentra soluciones desde el banquillo. Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval fueron protagonistas al marcar junto a Armando González, sellando una victoria sólida.

Chivas celebrando ser el nuevo líder del Clausura 2026 | MEXSPORT
Sandoval brilló por la banda derecha, desbordando constantemente y complicando a Sebastián Vegas con su velocidad y profundidad. Por su parte, Gutiérrez fue el motor creativo, conectando el mediocampo con el ataque y aportando claridad en cada jugada.

Aunque Guadalajara generó numerosas oportunidades, la falta de precisión evitó que el marcador se abriera antes. Fue hasta que Gutiérrez se animó con un disparo de media distancia que llegó el primer gol, desatando la euforia en el Estadio Akron.

En la segunda mitad, el partido tomó más intensidad. Fernando Beltrán regresó al estadio entre abucheos, mientras que Sandoval amplió la ventaja con un potente disparo. Más tarde, la expulsión de Jordi Cortizo dejó a León en desventaja, situación que Chivas aprovechó para sentenciar el encuentro.

Jugadores de Chivas y León disputando un balón en la Jornada 9 | MEXSPORT
El tercer gol llegó desde el punto penal, con González definiendo con seguridad para cerrar la goleada. La afición celebró una noche perfecta, en la que su equipo no solo ganó, sino que reafirmó su dominio en el torneo llegando a nueve anotaciones a sólo una del líder de goleo Joao Pedro

En la parte final del partido, apareció Ángel Sepúlveda, quien aprovechó un rebote y amplio la goleada para el 4-0 final y posteriormente Hugo Camberos puso cifras definitivas para convirtiendo en una fiesta total la casa del Guadalajara, en una noche mágica.

Armando González tras marcar su noveno gol de la temporada | MEXSPORT
Con una exhibición por nota, el equipo de Gabriel Milito le brindó un repaso a León y ahora están a un solo juego de igualar la mejor racha en la historia del Estadio AKRON de 11 juegos sin derrota, convirtiendo su buen momento en historia pura.

