¡Sigue doliendo! Chicharito Hernández destaca el penal fallado ante Cruz Azul como su momento más difícil en su vida

Javier “Chicharito” Hernández, exjugador del CD Guadalajara, ha reaparecido en las redes sociales para hablar sobre el momento más doloroso en su vida y para la sorpresa de muchos no fue una situación familiar sino el penal fallado durante los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Cruz Azul.

A través de un video publicado en sus redes sociales el exjugador resaltó el duro momento: “Hoy quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. "si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento, ya vas de gane”.

Chicharito Hernández recordando el penal fallado l CAPTURA

¿Cambió de perspectiva sobre ese penal fallado?

La nueva sensación mostrado habría tenido un Siro, y es que a principios de 2026 había lanzado un video similar en donde el delantero mexicano inició con un mensaje introspectivo que llamó la atención de sus seguidores, al señalar que “no todas las mujeres somos iguales y no todos los hombres somos iguales”, frase que generó reacciones inmediatas por el tono reflexivo con el que abrió su mensaje.

Sin embargo, el momento tomó un giro distinto cuando Hernández hizo referencia directa al penal que erró en la serie ante La Máquina, una jugada que marcó la eliminación del Rebaño Sagrado y que fue ampliamente debatida en su momento.

Chicharito Hernández reaparece para burlarse de su penal | CAPTURA

Con su característico estilo relajado, Chicharito cerró el recuerdo con una frase que desató risas y comentarios en redes sociales: “No mames, ahí va el balón que volé”, mientras señalaba al horizonte desde la playa, dejando claro que el comentario iba cargado de ironía y autocrítica.

¿Cómo fue el penal fallado?

A pocos minutos de concluir la Vuelta de los Cuartos ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, una pena máxima puso a las Chivas a las puertas de las Semifinales, con Luis Romo como el elegido; sin embargo, Chicharito tomaría la decisión de ejecutarlo.

Javier 'Chicharito' Hernández, delantero de las Chivas | IMAGO7

El cambio de planes derivó con Chicharito Hernández como protagonista quien tomó el balón y se enfiló para el 2-3 parcial ante La Máquina. Pero lejos de convertirse en el héroe del equipo de sus amores, Javier voló el tiro y todo se fue a la borda.