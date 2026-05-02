¿Quién se queda en lugar de Rubén Rocha Moya? Congreso designa a gobernadora interina en Sinaloa

El estado de Sinaloa vivió una jornada clave en su vida política luego de que el Congreso local aprobara el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, tras la solicitud de licencia temporal de Rubén Rocha Moya, quien decidió separarse del cargo en medio de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico por parte de autoridades de Estados Unidos.

La designación se llevó a cabo en una sesión extraordinaria que avanzó con rapidez, marcando un proceso legislativo que se resolvió en menos de dos horas y que culminó con la toma de protesta de la nueva mandataria desde la tribuna del Congreso estatal.

“La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse de frente a los tiempos de la adversidad y el pueblo de Sinaloa es mucho pueblo”, declaró la gobernadora interina de Sinaloa en su discurso de toma de protesta.

El gobernador Rubén Rocha Moya pidió licencia al cargo por las investigaciones en su contra por presuntos nexos con el narco / FB: @RochaMoyaR

Un proceso exprés en el Congreso

La mañana del sábado 2 de mayo, el Congreso del Estado de Sinaloa inició una sesión extraordinaria en la que primero se concedió la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, abriendo paso a la designación de una figura interina que asumiera las funciones del Ejecutivo estatal.

Posteriormente, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Yeraldine Bonilla Valverde como la persona idónea para ocupar el cargo, destacando su perfil y experiencia dentro del servicio público. Tras ello, el pleno del Congreso retomó la sesión para someter a votación el nombramiento, el cual fue finalmente aprobado por la mayoría de los legisladores.

Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de críticas, ya que durante la discusión algunos diputados manifestaron su inconformidad con la designación, especialmente por la cercanía política de la nueva gobernadora con el partido en el poder.

“La propuesta de nombrar como gobernadora sustituta a quien hoy forma parte del mismo equipo de gobierno, no es la decisión que este momento exige”, manifestó Irma Moreno.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina / IG: @yeraldinebonillamx/

Críticas y división en el Congreso

El nombramiento generó posturas encontradas dentro del Congreso local, donde legisladores de oposición cuestionaron la falta de autonomía en la decisión, señalando que el contexto requería un perfil distinto para enfrentar la crisis política.

“En una crisis de esta magnitud, lo mínimo que se espera es una señal clara de autonomía. Nombrar a alguien del mismo grupo político, no rompe la crisis, la prolonga”, aseveró.

A pesar de estas críticas, la mayoría legislativa respaldó la propuesta, permitiendo que Bonilla Valverde asumiera formalmente el cargo como gobernadora interina.

La oposición en Sinaloa no estuvo de acuerdo por si cercanía al partido en el poder / IG: @yeraldinebonillamx/

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde?

Yeraldine Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y cuenta con una trayectoria enfocada tanto en el ámbito social como en el servicio público.

A lo largo de su carrera, ha participado en iniciativas relacionadas con el cuidado infantil, así como en proyectos que promueven la participación de las mujeres en procesos de paz y seguridad, incorporando una perspectiva de género en la toma de decisiones.

Además, se ha desempeñado como asistente educativa en el campo Rene-Produce, donde trabaja con niños indígenas, lo que ha fortalecido su experiencia en contextos comunitarios y sociales.

En el ámbito político, desde el 1 de octubre de 2018 ocupa el cargo de diputada local en la LXIII Legislatura por el principio de representación proporcional del partido Morena, consolidando su presencia en la vida legislativa del estado.

La nueva Gobernadora interina deberá seguir manteniendo el orden en Sinaloa / IG: @yeraldinebonillamx/

Un cambio en medio de la presión política

La llegada de Bonilla Valverde al gobierno estatal ocurre en un momento complejo para Sinaloa, marcado por las investigaciones internacionales en contra de Rocha Moya y el impacto político que esto ha generado tanto a nivel local como nacional.

El relevo no solo implica un cambio administrativo, sino también un ajuste en la conducción política del estado, en medio de un entorno donde las decisiones del Congreso y del Ejecutivo serán observadas de cerca.