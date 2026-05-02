Obed Vargas se lleva los elogios del Atlético Madrid tras gran exhibición ante Valencia

Atlético de Madrid se llevó una importante victoria en su visita a Mestalla al imponerse 2-0 al Valencia con Obed Vargas como protagonista y una fiesta redondeada con los históricos mil partidos de Diego Pablo Simeone al frente del club.

El mexicano no pasó desapercibido después de una excelsa asistencia la cuenta oficial en X dejó un elogio al elemento: “Buen partido, wey” fue lo que posteo el club acompañado de una imagen del exjugador del Seattle Sounders.

Atlético de Madrid previo al partido ante Valencia l X:Atleti

Asistencia de Obed Vargas

El encuentro se abrió gracias a la visión de Obed Vargas, quien puso un servicio preciso para que la ofensiva rojiblanca rompiera el cero de la mano de Iker Luque; El mundialista sub 20 tan solo en la primera parte terminó con 16 pases completos de 18.

Para la parte complementaria, el Valencia intentó reaccionar volcándose al frente, pero el Atlético sentenció la historia con un segundo tanto que liquidó las esperanzas locales. Con este resultado, el Atleti se afianza en la cuarta posición de la tabla, recortando distancias con los líderes y asegurando, de momento, su puesto en la próxima Champions League.

Obed Vargas | X: @Atleti

¿Qué viene para el Atleti?

Atlético de Madrid se prepara para encarar el juego de Vuelta de las Semifinales de Champions League ante el Arsenal luego de un empate 1-1 que dejó todo abierto en el Metropolitano. En un duelo marcado por el VAR, los penaltis y la jerarquía de las figuras, Julián "La Araña" Álvarez se vistió de héroe para igualar un encuentro que se le había puesto cuesta arriba al conjunto del Cholo Simeone.

Gyökeres puso el 0-1 en el minuto 44, dejando al Metropolitano en silencio antes del entreacto.Simeone movió el banquillo en la reanudación, dando entrada a Le Normand por un superado Giuliano, y el equipo cambió la cara.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Simeone movió el banquillo en la reanudación, dando entrada a Le Normand por un superado Giuliano, y el equipo cambió la cara. Julián Álvarez no perdonó. Con un "obús" inapelable que dejó sin opciones a Raya, el argentino puso el empate y alcanzó su décimo gol en la presente Champions (20 en la temporada), desatando la locura en la grada.