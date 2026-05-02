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Futbol Internacional

Real Betis vs Real Oviedo: ¿A qué hora y dónde ver el juego de LaLiga?

En dónde ver Betis vs Oviedo
Estephania Carrera
Estephania Carrera 13:58 - 02 mayo 2026
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Betis recibe al Oviedo en la J34, se prevé dominio bético y posesión, ante un cuadro asturiano que buscará el contragolpe tras el error rival

Con el cierre de temporada a la vuelta de la esquina, el Real Betis necesita la victoria para no despegarse de la pelea por puestos europeos, mientras que el cuadro asturiano llega con la urgencia de sumar para asegurar su estabilidad en la tabla.

El equipo de Manuel Pellegrini llega a este compromiso con la moral en alto tras sus últimas actuaciones, apostando por la creatividad de su mediocampo y la fortaleza de su localía en Sevilla.

Por otro lado, el Real Oviedo ha mostrado ser un equipo ordenado y difícil de batir fuera de casa, basando su juego en transiciones rápidas y una defensa sólida que buscará desesperar a la delantera verdiblanca.

Real Betis celebrando el gol de Héctor Bellerín l AP

Historial reciente (Últimos 5 enfrentamientos)

El balance entre ambos equipos en sus choques más recientes en liga y copa muestra una paridad interesante, con una ligera ventaja para los sevillanos:

  • Real Oviedo 1-1 Real Betis (LaLiga 2025/26)

  • Real Betis 2-0 Real Oviedo (Amistoso/Copa)

  • Real Oviedo 0-1 Real Betis (LaLiga)

  • Real Betis 1-1 Real Oviedo (LaLiga)

  • Real Oviedo 2-1 Real Betis (LaLiga)

Real Oviedo en LaLiga | x:@RealOviedo

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026.

  • Horario: 13:00 horas (Tiempo del Centro de México).

  • Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla.

  • Transmisión de TV: Sky Sports (Canales 516 / 1516).

  • Streaming: Sky+ (App y Web).

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