¿Cómo afecta el ‘huachicol de cemento’ a México? Esto sabemos

El sector de la construcción en México enfrenta una nueva problemática que ha comenzado a encender alertas entre especialistas y autoridades: el llamado ‘huachicol de cemento’, una práctica ilegal que compromete no solo la calidad de las obras, sino también la seguridad de quienes habitan o utilizan estos espacios.

Este fenómeno consiste en la adulteración de bultos de cemento mediante la mezcla con materiales de menor calidad, como caliza u otros compuestos, con el objetivo de abaratar costos y generar mayores ganancias en mercados informales. Aunque puede parecer un detalle técnico, sus consecuencias podrían ser graves, especialmente en un país con alta actividad sísmica como México.

El sector de la construcción en México enfrenta una nueva problemática / Magnific

Un problema que va en aumento

De acuerdo con representantes de la industria, la presencia de cemento adulterado en el mercado nacional ha ido creciendo, impulsada por redes de distribución que operan fuera de los canales regulados y que buscan aprovechar la demanda constante de materiales de construcción.

En este contexto, la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) —organismo que representa a las principales empresas del sector en México— ha advertido sobre los riesgos de esta práctica, la cual se aleja de los estándares técnicos necesarios para garantizar la resistencia de las estructuras.

Fundada en 1948, la Canacem tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible de la industria y asegurar que los materiales utilizados en la construcción cumplan con normas de calidad que protejan a la población.

Este fenómeno consiste en la adulteración de bultos de cemento mediante la mezcla con materiales de menor calidad / Magnific

El riesgo: construcciones más débiles

El principal problema del ‘huachicol de cemento’ radica en que el producto no cumple con las especificaciones técnicas requeridas, lo que afecta directamente la resistencia estructural de las edificaciones.

Expertos advierten que su uso puede provocar fisuras prematuras, debilitamiento de materiales y fallas en la capacidad de carga, lo que en casos extremos podría derivar en colapsos parciales o totales, especialmente ante fenómenos naturales como sismos.

En un país donde la seguridad estructural es clave, este tipo de prácticas representa un riesgo silencioso que puede pasar desapercibido hasta que ya es demasiado tarde.

La presencia de cemento adulterado en el mercado nacional ha ido creciendo / Magnific

Impacto económico y engaño al consumidor

Más allá del peligro físico, el huachicol de cemento también genera un impacto negativo en la economía formal y en los consumidores, quienes muchas veces adquieren estos productos sin saber que están adulterados.

Entre los principales efectos destacan:

Engaño al consumidor: El producto se vende con sellos similares a marcas reconocidas, lo que genera confusión.

Evasión de normas: Los distribuidores operan fuera del marco legal, evitando controles de calidad.

Falta de garantías: A diferencia del cemento certificado, no existe respaldo ante fallas en la construcción.

Este escenario no solo afecta a quienes compran el material, sino también a la industria formal, que enfrenta competencia desleal.

Expertos advierten que su uso puede provocar fisuras, debilitamiento de materiales y fallas en la capacidad de carga / Magnific

De los combustibles a la construcción

El término “huachicol” surgió originalmente en México para describir el robo y la adulteración de combustibles, pero con el paso del tiempo se ha extendido a otros sectores para referirse a productos falsificados o alterados.

En el caso del cemento, este concepto refleja la existencia de un mercado negro que lucra con materiales de baja calidad, poniendo en juego la seguridad de miles de personas.

Un desafío para autoridades e industria

Ante este panorama, tanto la industria cementera como las autoridades han comenzado a reforzar estrategias de vigilancia y control para detectar puntos de venta ilegales y frenar la distribución de cemento adulterado.

El objetivo es garantizar que los materiales utilizados en la construcción cumplan con los estándares necesarios, especialmente en un país donde la durabilidad de las obras y la seguridad estructural son fundamentales.